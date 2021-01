Vikings-Fortsetzung: Erster Star der neuen Netflix-Serie steht fest

Netflix stellt den Hauptdarsteller der neuen Vikings-Serie vor. In der Fortsetzung Vikings: Valhalla werden wir Sam Corlett als Leif Eriksson sehen.

Nach dem Vikings-Finale nimmt die Sequel-Serie aus dem Hause Netflix mehr und mehr an Form an. Die Fortsetzung hört auf den epischen Namen Vikings: Valhalla und ist 100 Jahre nach den Ereignissen der Mutterserie angesiedelt. Nun steht der Schauspieler die Hauptrolle übernimmt.

Vikings: Valhalla - Netflix enthüllt den Hauptdarsteller

Wie Netflix auf Twitter verkündet wird Sam Corlett in Vikings: Valhalla als legendärer Wikinger Leif Eriksson in Erscheinung treten. Bekannt ist er vor allem durch seinen Auftritt in der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina, wo er 14 Episoden lang als Caliban an der Seite von Kiernan Shipka zu sehen war.

Vikings: Valhalla wurde von Michael Hirst und Jeb Stuart kreiert. Hirst fungierte bereits als kreative Kraft hinter der Originalserie, die letztes Jahr im Dezember nach sechs Staffeln endete. Insgesamt wurden 89 Episoden produziert, die aktuell alle auf Amazon Prime als Stream * zur Verfügung stehen.

Vikings: Valhalla schlägt ein neues Wikinger-Kapitel auf

Nach Ragnar, Lagertha und Co. fasst die neue Serie neben Leif Eriksson historische Figuren wie Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada und Wilhelm der Eroberer ins Auge.

Im Video findet ihr die wichtigsten Infos zu Vikings: Valhalla:

Vikings: Valhalla - Die wichtigsten Infos zum Spin-off

Die Dreharbeiten zu Vikings: Valhalla starteten im Oktober 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es jedoch zu Verzögerungen. Einen konkreten Starttermin hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass die 1. Staffel Ende 2021 oder Anfang 2022 ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst feiern wird.

Podcast zum Vikings-Finale und Ausblick auf Valhalla

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren Esther und Andrea eifrig über Vikings Staffel 6 Teil 2 und Vikings: Valhalla:

Wir reden über das Schicksal der beste Figuren in Vikings, was wir bereits über die Fortsetzung bei Netflix wissen und was wir uns als große Fans davon erwarten.



