Kevin - Allein zu Haus ist brutal: Die Banditen müssten 23-mal sterben

Alle Jahre wieder kommt Kevin - Allein zu Haus im Fernsehen. Und alle Jahre wieder schmerzt uns nur beim Zusehen, wie sich die feuchten Banditen durch das Haus kämpfen. Müssten sie nicht längst tot sein? Darauf gibt es konkrete Antworten!

Jedes Jahr aufs Neue können wir dem kleinen Kevin McCallister (Macaulay Culkin) in Kevin - Allein zu Haus dabei zusehen, wie er sein Elternhaus vor den "feuchten Banditen" Marv (Daniel Stern) und Harry (Joe Pesci) verteidigt. Und obwohl es dabei alles andere als friedlich zugeht, ist dieses Werk von 1990 einer der Weihnachtsfilme schlechthin und ausgerechnet Kevins Kampfansage an die Gauner episch.

Marv und Harry hätten im wahren Leben nicht überlebt

Dabei zuzusehen, wie Marv und Harry versuchen in das McCallister-Haus einzudringen und von Kevins Einfallsreichtum an kleinen Grausamkeiten überrumpelt werden, ist ziemlich lustig. Vor allem amüsant ist, wie sich die Banditen gegenseitig das Leben schwer machen.

Der fünfte Fall auf den Rücken, eine brennende Mütze und kaputte Weihnachtskugeln in den Füßen - das alles tut gleichzeitig auch ziemlich beim Zusehen weh. Vielen Zuschauern ist dabei sicherlich mindestens ein Mal die Frage durch den Kopf gegangen, ob die Gauner im wahren Leben wohl gestorben wären.



Netflix im Dezember: 10 starke Weihnachtsfilme für die Feiertage

Diese Frage hat sich das Team von Screen Junkies bereits 2014 gestellt. Daher baten sie den Arzt Adam Friedlander, die Verletzungen in Kevin - Allein zu Haus und der Fortsetzung Kevin - Allein in New York zu analysieren. Und nach seinen Analysen hätten Harry und Marv die Verletzungen im wahren Leben wahrscheinlich nicht überlebt - kein Wunder.

Das sind die Verletzungen von Marv und Harry in Kevin - Allein zu Haus

Brüche an der Halswirbelsäule, Brüche der Knochen im Gesicht, Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht, Verbrennungen dritten Grade am Kopf, Wunden in den Fußsohlen, Rippenbrüche, Ausrenkung des Schultergelenks, und und und. Das alles sind Verletzungen, die Marv und Harry davontragen (müssten).

Amazon Prime im Dezember: 47 starke Weihnachtsfilme für die Feiertage

Kein Wunder, dass der von Screen Junkies angefragte Arzt Adam Friedlander mehrmals den Tod der beiden Banditen prognostiziert. Um genau zu sein: Insgesamt müsste Harry in beiden Teilen der Familienkomödie 9 Mal sterben, Marv sogar ganze 14 Mal! Seht selbst:

Kevin - Allein zu Haus im TV

Auch dieses Jahr könnt ihr dabei zusehen, wie Kevin sein Zuhause vor Marv und Harry mit großem Einfallsreichtum verteidigt. Bequem von Zuhause aus könnt ihr euch von der Komödie unterhalten lassen.

Kevin - Allein zu Haus läuft am heutigen Heiligabend, den 24. Dezember 2019 um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Habt ihr immer noch Spaß mit Kevin - Allein zu Haus?