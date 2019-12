Netflix im Dezember: 10 starke Weihnachtsfilme für die Feiertage

Die Weihnachtszeit ist die beste Gelegenheit, um mit der Familie gemütlich vor dem Fernseher zu sitzen und Filme zu sehen. Wir haben 10 starke Weihnachtsfilme für euch, die es bei Netflix gibt.

Das beste an den Weihnachtsfeiertagen? Wir nehmen uns Zeit für Familie und Freunde, essen viel und ausgiebig und können uns gemütlich vor den Fernseher setzen und bis in die späten Stunden Filme schauen!

Amazon Prime im Dezember: 47 starke Weihnachtsfilme für die Feiertage

Für alle Netflix-Nutzer unter euch haben wir daher eine Auswahl an starken Weihnachtsfilmen für die Feiertage zusammengestellt. Da dürfte für jede und jeden etwas dabei sein.

Animationsfilme

Anastasia

"Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender..." - Alleine diese zauberhafte Musik ist Grund genug, um die fantastische Anastasia zu sehen. Die Geschichte liefert jedoch schon den nächsten: Die 18-jährige Waise Anya ist auf der Suche nach den Spuren ihrer Vergangenheit, die sie zu der Romanow-Familie führt ...

Klaus

Im Animationsfilm Klaus aus dem Hause Netflix lebt der Postbote Jesper irgendwo im Nirgendwo auf einer gefrorenen Insel über dem Polarkreis. Dort spricht niemand ein Wort miteinander. Und Briefe werden erst recht nicht versendet. Doch als Jesper den mysteriösen Zimmermann Klaus und die Lehrerin Alva kennenlernt, findet er einen Weg, der alle glücklich macht.

Komödie

Kevin - Allein in New York

Es ist wieder passiert! In der Fortsetzung zu Kevin - Allein zu Haus landet der junge Kevin ganz alleine in der Metropole New York. Und ausgerechnet die "feuchten Banditen" sind wieder in der Stadt, um einen Spielzeugladen auszurauben. Das kann der alleingelassene Junge nicht zulassen und knöpft sich Harry und Marv auch in Kevin - Allein in New York vor.

A Very Murray Christmas

Beliebte Weihnachtslieder gepaart mit einem Staraufgebot, das es in sich hat: Das ist A Very Murray Christmas. Hier soll Bill Murray ein Live-Weihnachtsspecial mit prominenten Gästen moderieren. Doch wegen eines Schneesturms in New York ist niemand da. Als zufällig Chris Rock auftaucht, kommt die Show aber ins Rollen. Mit dabei sind unter anderem Miley Cyrus, George Clooney und Rashida Jones.

Fantasy und Märchen

Buddy - Der Weihnachtself

"Es gibt etwas, das ich dir lieber sagen sollte..." Gespräche, die mit diesem Satz beginnen, können eigentlich nicht gut ausgehen. Im Fall von Buddy - Der Weihnachtself macht er aber erst ein großes Abenteuer möglich. Darin erfährt Buddy (Will Ferrell) nämlich, dass er kein Elf ist, sondern ein Mensch. Daher macht er sich auf den Weg nach New York, um seinen leiblichen Vater kennenzulernen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter. Aber ein Jäger ist es nicht. Ein silber gewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball. Aber eine Prinzessin ist es nicht. Nun?

Das Rätsel dürften wohl nahezu alle Menschen, die über Weihnachten den Fernseher einschalten, lösen können. Bei Netflix könnt ihr den tschechischen Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel so oft sehen, wie es eure Weihnachtsstimmung erlaubt.

Komödie

The Christmas Chronicles

In The Christmas Chronicles ist Weihnachten in großer Gefahr, als die Geschwister Kate (Darby Camp) und Teddy (Judah Lewis) versehentlich den Schlitten vom Weihnachtsmann (Kurt Russell) abstützen lassen. Um das Weihnachtsfest zu retten, begeben sich alle drei auf ein großes Abenteuer, durch welches Santa Claus unter anderem im Gefängnis landet.

Zwei Weihnachtsmänner

In Zwei Weihnachtsmänner wollen Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka als Tilmann und Hilmar von Österreich nach Deutschland reisen, damit sie an Heiligabend bei ihren Familien sind. Doch alles geht bei ihnen schief und sie landen letztendlich in Bratislava, von wo aus sie auf den verschiedensten Wegen versuchen, nach Hause zu kommen.

Romantik

The Holiday Calendar

Kurz vor Weihnachten erhält die Fotografin Abby (Kat Graham) in The Holiday Calendar einen antiken Adventkalender von ihrem Großvater (Ron Cephas Jones), der magische Kräfte besitzt, wie die junge Frau bald feststellen muss. Denn jeden Tag öffnet sich ein Türchen mit einer Figur darin, die zu dem passt, was Abby im Laufe der nächsten Stunden erlebt ...

Ein Engel für Angel Falls

In Ein Engel für Angel Falls wird der Engel Gabby (Rachel Boston) in die Kleinstadt Angel Falls geschickt, in dem der Geist der Weihnacht verloren gegangen ist. Sie soll die weihnachtliche Stimmung wieder entfachen und lernt dabei nicht nur den freiwilligen Feuerwehrmann Jack (Paul Greene), sondern auch sich selbst und ihre Träume besser kennen.

Hört den Podcast zu einem der schönsten Animationsfilme bei Netflix:

Andrea, Esther und Jenny haben in der 8. Folge von Streamgestöber eine wunderschöne Empfehlung für alle Fans von Animationsfilmen für euch.

Hört rein, warum ihr Ich habe meinen Körper verloren bei Netflix unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Ab 00:47:05 reden wir über das Animations-Highlight.



Welchen Film wollt ihr unbedingt über die Feiertage sehen?