Kevin Costner wollte ein Steven Spielberg-Meisterwerk selbst drehen und ist gleich doppelt gescheitert

Schindlers Liste ist wohl eines der größten Meisterwerke von Steven Spielberg. Das Historiendrama hatte zuvor auch Yellowstone-Star Kevin Costner im Auge.

Kevin Costner ist nicht nur als Schauspieler aus Serien wie Yellowstone oder Western-Klassiker wie Der mit dem Wolf tanzt bekannt, sondern inszenierte auch zahlreiche seiner Filme selbst. So stand er erst dieses Jahr für sein Epos Horizon selbst vor und hinter der Kamera.

Bei einem Film gingen ihm jedoch sowohl der Regieposten, als auch die Hauptrolle durch die Lappen. Denn er verlor bei dem Kriegsdrama Schindlers Liste gegen Steven Spielberg und Liam Neeson.

Kevin Costner wollte Schindlers Liste drehen ‒ und darin die Hauptrolle spielen

Wie Kevin Costner vor wenigen Monaten in der Howard Stern Show verriet, wollte er das auf wahren Ereignissen basierende Holocaust-Drama Schindlers Liste sowohl inszenieren, als auch die Hauptrolle übernehmen. Letztendlich ging der Regieposten an Steven Spielberg – eine Entwicklung, der Costner mittlerweile versöhnlich entgegensieht: "Ich habe gedacht, dass er so viele gute Entscheidungen getroffen hat, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen."

Anders verhält es sich jedoch mit der Verteilung der Hauptrolle, für die Costner nach der Regie-Niederlage bei einem persönlichen Vorsprechen bei Steven Spielberg kämpfte:

Ich bin vom Anwärter auf die Regie zum Anwärter auf die Hauptrolle geworden und habe gesagt, 'Ich werde einen Kameratest für dich machen, Steven'. Ich habe ihn wahrscheinlich in eine ziemlich unangenehme Lage gebracht, und er meinte, 'Okay.'

Schindlers Liste - Trailer (Deutsch)

Kevin Costner sprach für Schindlers Liste in Steven Spielbergs Küche vor

So sei Costner extra nach New York geflogen, um für Spielberg in die Rolle von Oskar Schindler zu schlüpfen – und zwar in Spielbergs Küche:

Ich habe eine Glatzen-Perücke aufgesetzt, ich habe wie der Typ ausgesehen und für [Steven Spielberg] in seiner Küche vorgesprochen und am Ende war ich nicht der richtige für ihn.

Die Rolle ging schließlich an Liam Neeson, der für seine Leistung unter anderem eine Oscarnominierung als bester Hauptdarsteller erhielt.

Es ist heute wohl nur schwer vorstellbar, wie der Film mit Kevin Costner als Regisseur und Hauptdarsteller geworden wäre. Wenn ihr dieses Gedankenexperiment einmal mit dem Endergebnis vergleichen wollt, könnt ihr Schindlers Liste aktuell bei Amazon Prime Video und Magenta TV im Abo streamen.