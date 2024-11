Kevin Costner wusste nichts von schockierendem Yellowstone-Schicksal seiner Figur: So erfuhr er davon

Staffel 5 Teil 2 hat das Schicksal von Kevin Costners John Dutton in Yellowstone enthüllt. Wie sich das genau in der Western-Serie entfaltet, wusste offenbar nicht einmal Costner selbst.

Nach monatelangem Rätselraten um den Umgang von Yellowstone mit dem Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner, hat die neue Folge des Western-Hits das Geheimnis nun endlich gelüftet. Im Dunkeln tappten hier jedoch offenbar nicht nur die Zuschauer:innen ‒ sondern auch Kevin Costner selbst. Denn das Schicksal seiner Figur wurde auch ihm erst nach der Ausstrahlung am Sonntagabend zugetragen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Staffel 5 Episode 9 von Yellowstone.

Kevin Costner wusste nichts vom Tod seiner Yellowstone-Figur John Dutton

Wie Costner im Interview mit SiriusXM erklärte, hatte er die Ausstrahlung der neuen Yellowstone-Folge am 10. November 2024 in den USA gar nicht auf dem Schirm:

Ich werde ganz ehrlich sein. Ich wusste gar nicht, dass es gestern ausgestrahlt werden sollte. Das ist ein Schwöre-bei-Gott-Moment. Aber ich schwöre bei Gott. Ich meine, ich habe überall Werbung mit meinem Gesicht drauf gesehen und dachte mir, 'Herrgott, ich bin da gar nicht dabei.' Ich bin nicht in dieser Staffel.

Ebenso wenig wie den Ausstrahlungszeitpunkt von Staffel 5 Teil 2 hatte Costner den Umgang der Western-Serie mit seiner Figur John Dutton auf dem Schirm. So habe er erst nach der Ausstrahlung gehört, welches Schicksal den Patriarchen in seiner Abwesenheit ereilen sollte:

Ich hab es nicht gesehen. Ich habe gehört, es ist ein Selbstmord, also bringt mich das nicht unbedingt dazu, es so schnell wie möglich sehen zu wollen.

Gleichzeitig erklärte Costner, dass er sich einen größeren Plan hinter dem vermeintlichen Selbstmord vorstellen könne:

Das sind ziemlich schlaue Leute. Vielleicht ist es ein Roter Hering. Wer weiß? Sie sind wirklich gut. Sie werden das hinbekommen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Staffel 5 Teil 2 von Yellowstone:

Yellowstone - S05b Trailer (English) HD

Während Serienschöpfer Taylor Sheridan und Costner mehrfach über ein mögliches Ende von John Dutton in Yellowstone gesprochen haben sollen, sei Selbstmord laut Costner nie eine Option gewesen. Nach seinem Serien-Abgang überlasse er Sheridan und seinem Team nun voll und ganz das Feld, die Abwesenheit der Hauptfigur in die Serie zu integrieren.

Costner liegt mit seiner Vermutung, dass es sich bei dem vermeintlichen Selbstmord um einen Roten Hering ‒ also eine falsche Fährte ‒ handelt, dabei jedoch genau richtig. So wird bereits im Verlauf von Episode 9 von Staffel 5 enthüllt, dass Jamies (Wes Bentley) Geliebte und Fixerin Sarah (Dawn Olivieri) in dessen indirektem Auftrag hinter dem Tod des Dutton-Oberhauptes steckt.

Yellowstone-Fans sind enttäuscht über das Serien-Aus von Kevin Costners John Dutton

So überrumpelt von John Duttons plötzlichem Serien-Tod wie Kevin Costner waren auch die Yellowstone-Fans, die auf X (ehemals Twitter) bereits ihren Unmut über den Umgang der Serie mit Costners Abwesenheit Ausdruck verliehen. So werde das Ableben der Figur nach all den Jahren und Folgen nicht gerecht ‒ auch wenn sich hier wohl nur schwer Alternativen angeboten haben.

Wie sich John Duttons Tod auf den weiteren Verlauf von Staffel 5 Teil 2 auswirken wird, erfahren wir innerhalb der nächsten Wochen bei AXN Black. Die neueste Folge steht seit gestern um 12.30 Uhr in der Mediathek des Senders bereit und feiert am heutigen Dienstag, den 12. November 2024 um 20.15 Uhr hierzulande ihre TV-Premiere. In den kommenden Wochen ist daher mit einem ähnlichen Ausstrahlungszeitraum zu rechnen.

Podcast für Yellowstone-Fans: Warum die Western-Serie so enorm erfolgreich ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.