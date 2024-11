"Zerstört die Serie völlig": Yellowstone-Fans bringt der schockierende Tod in Staffel 5 Teil 2 zur Weißglut

Die neueste Folge von Yellowstone hat das Schicksal von Kevin Costners John Dutton nach dessen Ausstieg aus der Serie enthüllt. Die Fans sind nicht glücklich darüber.

Fast zwei Jahre mussten sich Yellowstone-Fans über die Rückkehr der beliebten Western-Serie auf ihren heimischen Bildschirmen gedulden und mit Spannung erwarten, wie Serienmacher Taylor Sheridan die Familien-Saga der Duttons ohne Patriarch John weiterführt. Nach dem Ausstieg von Kevin Costner zugunsten seines Herzensprojekts Horizon kursierten viele Gerüchte und Vermutungen: Von Cameo-Auftritten, viel besprochener Abwesenheit bis hin zu einem plötzlichen Figurentod war hier alles dabei.

Episode 9 der 5. Staffel, die am Sonntag in den USA ihre Premiere feierte und seit gestern auch in Deutschland zum Abruf bereitsteht, hat das große Mysterium nun aufgelöst. Und die Yellowstone-Fans sind alles andere als glücklich.

Achtung, ab hier folgen starke Spoiler!

Yellowstone-Fans sind über John Duttons plötzlichen Tod in der Western-Serie bestürzt

Die neue Yellowstone-Folge macht keine Gefangenen und führt uns ohne lange Einführung und Umschweife bereits in den ersten Minuten auf den mit Spannung erwarteten Moment zu. Beth (Kelly Reilly) und Kayce (Luke Grimes) finden ihren Vater tot im von der Polizei umzingelten Gouverneurshaus vor. Dabei erhaschen wir nur einen kurzen Blick auf die Andeutung einer Leiche, die schon bald den verzweifelten Gesichtern von Beth und Kayce weicht.

Während zunächst alles auf Selbstmord hindeutet, hat Beth schnell ihren Adoptivbruder Jamie (Wes Bentley) im Verdacht. Wie sich im weiteren Verlauf der Folge herausstellt, soll sie damit Recht behalten. Für Yellowstone-Fans kam diese Entwicklung offenbar als absoluter Schock, die der über sechs Jahre und fünf Staffeln laufenden Serie, in der John Dutton als eiserner Protagonist zu sehen war, nicht gerecht werde. So schreibt ein Fan auf X:

John Dutton hat es verdient wie ein Gladiator zu gehen, nicht wie ein Opfer. Zerstört die Serie völlig. Ich bin kein Fan davon, wie Yellowstone mit Costners Ausstieg umgegangen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein weiterer Fan stimmt auf X in den Ärger über den Umgang mit Costners Yellwostone-Figur ein und teilt dazu ein passendes Video: "Wenn DAS ist, wie sie sich entschieden haben, eine großartige Figur wie John Dutton zu beenden ... IST DAS BULLSH*T."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch ein Fan ärgerte sich über die lange Wartezeit auf die neue Yellowstone-Folge, nur um nach wenigen Minuten mit diesem herben Schicksalsschlag konfrontiert zu werden:

HÖRT AUF. Wir sind 7 Minuten in der Folge und sie haben John Dutton getötet?! ICH HABE NICHT SO LANGE AUF DIE FOLGE GEWARTET UM SO ZU STARTEN.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Regisseurin Christina Voros erklärte im Gespräch mit dem Hollywood Reporter , welcher Herausforderung sie sich stellen musste, diesen Moment in Sheridans Drehbuch mit Kevin Costners Abwesenheit auf die Bildschirme zu bringen:

Es war keine Entscheidung als Regisseurin, es war in der DNA des Drehbuchs. Die Szenen, die sich in der Gegenwart mit seinem Tod beschäftigen, zeigen sehr intentional, wie die anderen Figuren seinen Tod erleben. Also wissen wir, dass er es ist, durch die Art und Weise wie Beth und Kayce darauf reagieren, und das ist, was zählt. [...] Es war für mich wichtiger, über den Tod zu erfahren, indem man in [Luke Grimes'] Gesicht und die Tränen in [Kelly Reillys] Augen schaut, als auf eine Leiche am Boden.

Wie könnt ihr Staffel 5 Teil 2 von Yellowstone gucken?

Die neuen Yellowstone-Folgen laufen in den USA immer sonntagsabends beim Paramount Network. In Deutschland erscheinen die Folgen zuerst auf AXN Black. Folge 9 steht dort seit gestern in der Mediathek zum Abruf bereit und läuft am heutigen Dienstag, den 12. November 2024 um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender.

Podcast für Yellowstone-Fans: Warum die Western-Serie so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.