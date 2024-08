Kevin Costners epischer Western wird von Historiker gelobt: "Mit das Beste, das ich je gesehen habe"

Kevin Costners Der mit dem Wolf tanzt gehört zu einer der größten Western-Klassiker der Filmgeschichte. Ein Experte prüfte den Film nun auf seine Authentizität.

Mit Der mit dem Wolf tanzt ging Kevin Costner Anfang der 1990er Jahre in die Filmgeschichte ein und brachte sich als Koryphäe des Western-Genres in Stellung, was der Schauspieler und Regisseur bis heute immer noch in Serien-Hit Yellowstone oder seinem eigenen Epos Horizon zur Schau stellt.

Über 30 Jahre später wurde Costners Genre-Klassiker von einem Experten für den Wilden Westen auf Herz und Nieren geprüft ‒ mit beeindruckendem Ergebnis.

Kevin Costners Western Der mit dem Wolf begeistert Historiker

So nahm der Historiker Michael Grauer, der sich als Experte auf dem Gebiet des Wilden Westens versteht, zwei Szenen aus Costners Klassiker für Insider genauer unter die Lupe. Die erste Szene stellt die ikonische Büffeljagd des Westerns dar, die Grauer als realistisch einstuft:

Wenn wir uns angucken wie der Kurzbogen genutzt wird, um die Bisons zu jagen, die die Hauptnahrungsquelle und Handwerksquelle darstellten. Ein einziger Schuss hätte sie nicht töten können. Genauso mit dem Henry-Gewehr, das Kevin Costner trägt: Er hätte mehrfach schießen müssen, um es zu töten. Weil er auf einem Pferderücken sitzt. Diese Büffeljagden waren lange, ermüdende Ereignisse, weil die Tiere meilenweit laufen. Für einen Film muss man Zeit und Raum komprimieren, um das auf die Leinwand zu bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die zweite Szene, die sich der Historiker anschaute, zeigt den Moment, in der John Dunbar (Costner) von den Lakota ein Stück Leber angeboten bekommt. Auch hier schätzt Grauer die Darstellung authentisch ein:



Wenn man etwas von dieser Leber annimmt, konsumiert man auch den Geist des Tieres. Das ist eine Form der Dankbarkeit, wie es in der indigenen Lebensweise gelebt wird. Das diesem weißen Soldaten anzubieten, der von Kevin Costner gespielt wird, ist eine Form, ihn in diese Lebensweise mit aufzunehmen. Die Detailtreue, wie die Lakota und indigene Menschen im Allgemeinen dargestellt werden , ist in dieser Szene ausschlaggebend. Sie zeigt großes Feingefühl.

Insgesamt kam Grauer für die beiden Szenen zu folgendem Fazit:

Ich würde hier eine 8 [von 10] vergeben. Die schnellen Tode sind vielleicht kleine Einbußen, aber insgesamt ist die Darstellung der Büffeljagd mit das Beste, das ich jemals auf der Leinwand gesehen habe.

Wenn ihr euch jetzt noch einmal selbst von Der mit dem Wolf tanzt überzeugen wollt, könnt ihr Costners Western-Klassiker aktuell bei den Video-on-Demand-Anbietern Amazon, Apple TV und Google Play kaufen oder leihen.

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.