Ohne diese 2 Western-Meisterwerke hätte es Yellowstone nie gegeben: In einem hat sogar Kevin Costner mitgespielt

Yellowstone ist zum Grundstein des wohl größten Western-Universums überhaupt geworden. Serienschöpfer Taylor Sheridan ließ sich bei der Gestaltung des Epos von zwei Meisterwerken des Genres inspirieren.

In der extrem erfolgreichen Serie Yellowstone erzählt Taylor Sheridan die Geschichte der Dutton-Familie, die eine Ranch in Montana besitzt. Ein moderner Western, der mehrere Spin-off-Serien hervorgebracht und sich in einen unerwarteten Western-Meilenstein verwandelt hat. Für Genre-Fans gibt es kein Vorbeikommen.

Zwei Ableger sind bereits erschienen, drei weitere in Planung. Woher nimmt Sheridan, der darüber hinaus Serien wie Tulsa King und Special Ops: Lioness betreut, die Inspiration für all diese Geschichten? In einem Interview mit Variety nannte er vor zwei Jahren zwei Filme, die für die Entstehung von Yellowstone entscheidend waren.

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan wurde von Kevin Costners und Clint Eastwoods Western-Meisterwerken inspiriert

Auf der einen Seite wäre da Erbarmungslos, Clint Eastwoods schonungslose Abrechnung mit dem Genre. Auf der anderen Seite nennt Sheridan Der mit dem Wolf tanzt.

Konkret sagt er im Interview:

Was die Filme anbelangt, die mich beeinflusst haben: Erbarmungslos ist einer der Filme, den ich in meinen späten Teenagerjahren und frühen Zwanzigern oft gesehen habe. Das Gleiche gilt für Der mit dem Wolf tanzt, wo man das Western-Genre durch eine ganz neue Perspektive betrachtet, die vorher noch nie erforscht worden war.

Bei Der mit dem Wolf tanzt muss ein Name natürlich erwähnt werden: Kevin Costner. Den hat sich Sheridan später als Hauptdarsteller für Yellowstone geschnappt. Inzwischen neigt sich aber auch diese Ära dem Ende. Costner hat Yellowstone den Rücken gekehrt und fokussiert sich nun komplett auf sein eigenes neues Western-Epos: Horizon.

An Inspiration für weitere Yellowstone-Serien dürfte es Sheridan trotzdem nicht mangeln. Im erwähnten Variety-Interview spricht er ebenfalls über einige Autor:innen, deren Werke ihn als Geschichtenerzähler von amerikanischen Western stark beeinflusst haben. Seine Serien zehren etwa Cormac McCarthy (Die Straße), Larry McMurtry (Brokeback Mountain) und Toni Morrison (Menschenkind).

Wann und wie geht das Yellowstone-Universum weiter?

Die zweite Hälfte der 5. Staffel von Yellowstone startet im November 2024 bei dem Streaming-Dienst Paramount+. Darüber hinaus befindet sich eine 2. Staffel zu dem Spin-off 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren in Arbeit. Weitere Yellowstone-Serien, die in Zukunft geplant sind: 6666, 1944 und 2024 aka Yellowstone Staffel 6. Das Prequel 1883 geht nicht weiter, da es nur als Miniserie konzipiert wurde.

