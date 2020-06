Killer-Nonnen auf Netflix: Start für wahnsinnige Action-Serie steht fest

In der Fantasyserie Warrior Nun lässt Netflix junge Killer-Nonnen gegen finstere Dämonen kämpfen. Den Trailer zu wahnsinnigen Comic-Adaption gibt es hier zu sehen.

Serien über Teenager in allen erdenklichen Szenarien gibt es auf Netflix wie Sand am Meer. Aber mit Warrior Nun kommt am 2. Juli 2020 die wohl abgedrehteste Teenie-Serie bisher. Denn hier werden Jugendliche im High School-Konvent zu Dämonen-jagenden Nonnen ausgebildet.

"Fucks given? Nun!" - Und der Preis für die wahnsinnigste Tagline geht an ... Netflix. Das klingt nicht nur wahnsinnig, sondern sieht auch so aus: Den ersten Trailer zu Warrior Nun könnt ihr euch oben im Player und weiter unten im Artikel ansehen.

Bald auf Netflix: Was ist Warrior Nun überhaupt?

Bei Warrior Nun handelt es sich um eine Verfilmung des amerikanischen Mangas Warrior Nun Areala über eine Gruppe von Killernonnen. Die Netflix-Adaption macht aber einen Schritt zurück und erzählt die Origin-Story der mächtigsten von ihnen.

Die Teenagerin Ava (Alba Baptista) erwacht eines Tages plötzlich in einer Leichenhalle. Auf ihrem Rücken prangt ein magisches Artefakt, das ihr Superkräfte verleiht. Was zur Hölle das zu bedeuten hat, erklärt ihr den Orden des Kreuzschwertes:

Seit Jahrhunderten werden Nonnen zu mächtigen Assassinen ausgebildet, die die Menschheit vor Dämonen beschützen. Das klingt euch noch nicht abgedreht genug? Dann schaut erstmal den Trailer zu Warrior Nun:

Warrior Nun - S01 Trailer (English) HD

Auch wenn es im Kern von Warrior Nun um Jugendliche geht, wirkt die Serie alles andere als zarm. Schon der Trailer gibt uns einen kleinen Blick auf die blutigen, brutalen und vor allem stilischen Kampfszenen, die uns in Warrior Nun erwarten. Ihr könnt euch auf eine witzige Nunsploitation-Serie mit harter Action - und Nonnen mit Schrotflinten - freuen.

Übrigens: Der deutsche Jungschauspieler Emilio Sakraya (4 Blocks, die Bibi & Tina-Trilogie und Kalte Füße) ist in Warrior Nun als junger Krimineller JC zu sehen.

Freut ihr euch auf Warrior Nun? Kennt ihr bereits die Vorlage?