"Komme da nicht mehr raus": Avatar 2 bricht gerade einen Rekord nach dem anderen und James Cameron realisiert erst jetzt, was das bedeutet

Avatar 2 ist zum großen Kinoerfolg geworden. Regisseur James Cameron scheint erst jetzt zu begreifen, welche Entwicklung er damit ins Rollen gebracht hat.

Avatar 2: The Way of Water übertrifft an den Kinokassen alle Erwartungen. Wie Variety berichtet, ist der Sci-Fi-Blockbuster nun auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das ist ein grandioser Erfolg für Regisseur James Cameron. Aber wie er selbst erst jetzt zu erkennen scheint, hat das Ergebnis für ihn auch weitreichende Konsequenzen.



Avatar 3 und Sequels: Avatar 2-Erfolg lässt James Cameron keine Atempause

Comicbook zitiert den Regisseur aus einem Gespräch mit Chris Wallace :

Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Jetzt muss ich die Sequels machen. Wir werden bald ein Gespräch mit den Disney-Chefs über die Avatar 3-Pläne haben. [...] Avatar 4 und 5 sind geschrieben, ein Teil von Avatar 4 sogar schon gefilmt. [...] Ich denke, jetzt haben wir wohl ein Franchise begonnen.

Camerons Worte klingen beinahe ein wenig überrascht. Immerhin hat der beispiellose Erfolg des Avatar-Sequels quasi seine Lebensplanung für die nächsten sechs Jahre festgelegt. Und sollte die Sci-Fi-Reihe bis Avatar 5 ihren Erfolg halten können, scheinen weitere Sequels vom finanziellen Standpunkt nur eine Frage der Zeit.

Wann kommt Avatar 3 ins Kino?

Ob sich diese Prognose bewahrheitet, muss sich allerdings erst zeigen. Avatar 3 soll am 18. Dezember 2024 ins Kino kommen, die restlichen Sequels folgen in Abständen von zwei Jahren bis Ende 2028.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was denkt ihr über den Avatar 2-Erfolg?