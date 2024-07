Kommt Deadpool 4? Ryan Reynolds erklärt, warum Marvel-Fortsetzung sein Leben zerstören würde

Deadpool & Wolverine wird an den Kinokassen sehr wahrscheinlich ein Hit. Die Frage nach Deadpool 4 beantwortet Hauptdarsteller Ryan Reynolds trotzdem erstmal vorsichtig und humorvoll.

Mit Deadpool & Wolverine ist einer der heißerwartetsten Filme des Jahres gerade im Kino angelaufen. So wie es aussieht, wird der Marvel-Blockbuster ein riesiger Hit. Daher dürften sich jetzt schon viele Fans fragen, ob auch ein vierter Deadpool-Film kommt. Dem Star Ryan Reynolds wurde diese Frage ebenfalls gestellt. Er hatte eine typische Antwort parat, die aber nicht gerade optimistisch klingt.

Ryan Reynolds erteilt Deadpool 4 Absage im Ryan Reynolds-Style

Laut The Wrap war der Deadpool-Darsteller vor kurzem in der Late Night Show von Jimmy Fallon zu Gast. Hier bekam er am Ende noch die Frage gestellt, wie wahrscheinlich Deadpool 4 ist. Darauf antwortete der Star:

Oh Gott, nein. Meine Frau und meine Kinder werden sich von mir scheiden lassen. Jimmy, ich habe mit keinem von ihnen einen Ehevertrag abgeschlossen. Ich werde pleite sein und im Gegenzug wahrscheinlich Deadpool 4 machen, weil ich das Geld brauchen würde.

Klingt ganz so, als wäre es gerade noch zu früh, um Deadpool 4 in den Raum zu stellen. Dass Reynolds auf die eine oder andere Art wahrscheinlich trotzdem einen weiteren Teil der Marvel-Reihe machen will (oder muss?), wirkt aber unausweichlich.

Hier könnt ihr noch einen Deadpool & Wolverine-Trailer schauen:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wie steht es wirklich um Deadpool 4?

Bis jetzt wurde ein weiterer Deadpool-Film noch nicht offiziell verkündet. Das Studio wird sicher erstmal das Einspielergebnis abwarten, bevor die nächsten Entscheidungen getroffen werden.

Die Frage ist nicht nur, ob Deadpool 4 kommt, sondern auch, ob Hugh Jackman dann ein weiteres Mal in seiner Paraderolle als Wolverine mit an Bord sein wird. Vor 2026 solltet ihr aber generell nicht mit einem neuen Deadpool-Film rechnen.