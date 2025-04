Kommt Der Gärtner Staffel 2? So steht es um die Zukunft von Netflix' Thriller-Serie

Der Gärtner ist der neue Überraschungs-Hit von Netflix. Doch wird es eine 2. Staffel der spanischen Thriller-Serie mit Álvaro Rico geben?

Die neue Nummer 1 bei Netflix heißt nicht Black Mirror oder How to Sell Drugs Online (Fast). Stattdessen hat sich der spanische Überraschungs-Hit Der Gärtner nahezu klammheimlich die Spitzenposition der Serien-Charts beim Streamer geschnappt.

In sechs Episoden wird die Geschichte des jungen Gärtners Elmer (Álvaro Rico) erzählt, der von seiner Mutter (Cecilia Suárez) zum Auftragskiller ausgebildet wurde. Als er sich in eines seiner Opfer verliebt, wendet sich das Blatt – und endet in einem tragischen Finale, das eine Frage offen lässt: Wird es eine 2. Staffel der Netflix-Serie geben?

Der Gärtner Staffel 2: Netflix hat eine Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt

Eine 2. Staffel wurde für Der Gärtner noch nicht offiziell von Netflix bestätigt. Wie immer wird es für den Streamer stark darauf ankommen, wie sich die spanische Thriller-Serie in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung beim Publikum schlägt. Wenn die Zahlen stimmen, stehen die Chancen auf eine Verlängerung in der Regel gut – auch wenn das kein Garant ist. In der Vergangenheit hat Netflix bereits häufiger beliebte Serien abgesägt, denen eine Fortsetzung sicher schien.

Bisher kann sich Der Gärtner jedoch gute Chancen ausrechnen. Denn die Serie steht aktuell in 54 Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts und ist damit schon jetzt ein voller Erfolg für Netflix. Sollte der Thriller-Hit in den kommenden Wochen weiterhin ähnliche Zahlen verbuchen, sollte die Sache in trockenen Tüchern sein. Denn die Serie wurde bereits für eine Fortsetzung ausgelegt, wie der Cliffhanger im Finale andeutet.

Das Finale von Der Gärtner öffnet auf Netflix die Tür für Staffel 2

Nach der von Elmers Mutter China angeordneten Operation, scheinen die Dinge im Gartencenter wieder zurück zur Normalität zu gehen. Anders als von China erhofft, erinnert sich Elmer jedoch weiterhin an alles, was geschehen ist – auch daran, dass China ihn geschlagen hat. Dennoch arbeitet er im Stillen weiter und schwelgt in Erinnerung an die Gefühle, die er für Violeta (Catalina Sopelana) empfunden hat.

In den letzten Minuten des großen Finales taucht plötzlich Violeta auf. Doch sie möchte nicht nur Elmer sehen, sondern hat auch einen Auftrag für ihn: Sie möchte, dass jemand stirbt. Wer das sein soll, erfahren wir in Staffel 1 von der Gärtner nicht mehr. Damit endet die Thriller-Serie auf einem großen Cliffhanger, der in Staffel 2 ergründet werden kann. Die Fans mit diesem offenen Ende hängenzulassen, wäre nicht weniger als ein Verbrechen.

Wann kommt Der Gärtner Staffel 2 zu Netflix?

Sollte Netflix tatsächlich in den nächsten Wochen eine 2. Staffel von Der Gärtner bestellen, dürfen Fans mit dieser frühestens Mitte bis Ende 2026 auf dem Streamer rechnen. Was ihr bis dahin schauen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

