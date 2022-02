RTL+ wird zu Netflix-Konkurrenz – dank Mega-Deal mit Harry Potter, Wonder Woman, Sex and the City & viel, viel mehr

Netflix und Co. zittern: RTL+ schließt sich mit einem der größten Streamingdienste zusammen, der bislang nicht in Deutschland verfügbar ist: HBO Max. Was bedeutet der Deal?

Da deutet sich eine Machtverschiebung auf dem deutschen Streamingmarkt an, der bislang von Netflix, Amazon, Sky und Disney+ dominiert wird. Wie DWDL berichtet , hat RTL für seinen Streamingdienst RTL+ * eine gigantische Kooperation ausgehandelt. Der Streaminganbieter von Warner, HBO Max, ist auch fast zwei Jahre nach dem Start nicht in Deutschland verfügbar.

Und das bleibt auch erstmal so. Stattdessen gibt HBO Max seine Inhalte an RTL+ ab. Das Angebot des deutschen Services wächst damit auf einen Schlag gewaltig an.

Harry Potter und mehr bald bei RTL+: Was gehört zu HBO Max?

Zu den Inhalten, die bei bald bei RTL+ verfügbar sein werden, zählen etwa:



Die Harry Potter-Reihe inklusive Phantastische Tierwesen

DC-Filme wie Wonder Woman oder der Snyder-Cut von Justice League

DC-Serien wie Peacemaker (bisher ohne deutschen Start)

Weitere Originals wie Raised by Wolves, Gossip Girl, And Just Like That… und The Flight Attendant

Viele dieser Produktionen sind bislang in Deutschland bei Sky und Sky Ticket abrufbar. Wie sich der Deal auf die Beziehungen genau auswirkt, ist nicht klar. DWDL betont in dem Bericht, dass die Kooperation nicht nur neue Originals umfasst. RTL+ soll vielmehr zum neuen "Home of HBO" werden und damit Sky Ticket als größten Abnehmer von Prestige-Serien wie Game of Thrones und Westworld ablösen.

Eine HBO Max-Produktion: Das Harry Potter-Special

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Sky Trailer (English) HD

Auch Free-TV-Premieren will RTL aus dem Deal speisen – ganz nebenbei eine Kampfansage an die Konkurrenz von ProSieben. Die Free-TV-Premiere des kommenden The Batman etwa wird nun garantiert bei RTL stattfinden.

Netflix-Konkurrenz: Wann tritt der Deal mit RTL+ in Kraft?

Der exakte Start der Kooperation wird in dem Artikel nicht erwähnt. Gerade bei in Deutschland noch unveröffentlichten Serien wie Peacemaker gibt es allerdings keinen Grund zum Warten. Was bekannt ist: Die Kooperation wurde über mehrere Jahre abgeschlossen.

Was bedeutet der HBO Max-Deal für RTL+ und die deutsche Streaming-Landschaft mit Netflix und Co.?

Bei HBO Max laufen in den USA die Filme und Serien des größten Studios neben Disney zusammen: Die Produktionen von Warner Bros. RTL besitzt nun offenbar die vollständigen Erstzugriffsrechte auf diesen Fundus. Damit legt der bislang recht profillose Streamingdienst RTL+ einen gewaltigen Attraktivitätssprung hin. Aktuell setzt sich das Angebot vor allem aus Eigenproduktionen des Kölner Senders zusammen, also Shows wie Der Bachelor, Soaps wie GZSZ oder Serien wie Der Lehrer.

Was kostet eine Mitgliedschaft bei RTL+?

RTL+ bietet derzeit ein dreistufiges Abo-Modell an *.

Gratis : Nur Free-Inhalte, also größtenteils Filme und Serien, die kürzlich im Free-TV liefen

: Nur Free-Inhalte, also größtenteils Filme und Serien, die kürzlich im Free-TV liefen Premium : 4.99 Euro pro Monat, ein Werbespot, Zugriff auf alle Exklusiv-Inhalte sowie RTL+-Originals wie Faking Hitler, nur ein Stream

: 4.99 Euro pro Monat, ein Werbespot, Zugriff auf alle Exklusiv-Inhalte sowie RTL+-Originals wie Faking Hitler, nur ein Stream Premium+: 7.99 Euro pro Monat, keine Werbung, alle Inhalte, gleichzeitiges Streaming sowie Download-Funktion

