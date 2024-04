Lustiger als LOL und über 20 Staffeln sind gratis streambar: Geniale Comedy-Show stellt Prominenten aberwitzige Aufgaben

Bock auf Comedy-Show mit Promi-Cast, aber es muss nicht gerade LOL: Last One Laughing sein? Dann haben wir eine Bully-freie Alternative für euch, die sogar schon viel mehr Staffeln auf dem Buckel hat.

Was haben wir nicht alles über Menschen gelernt durch Film und Fernsehen: In China essen sie Hunde, Weiße Jungs bringen's nicht, Japaner sind die besseren Liebhaber – und britische Comedy ist der Komik aus Deutschland in den meisten Fällen überlegen, wenn sie nicht gerade Loriot involviert.

Humor aus dem Vereinigten Königreich bedeutet aber längst nicht mehr nur Monty Python und Rowan Atkinson. Wer die aktuelle Comedy-Szene des Landes erleben möchte, kommt nicht an der TV-Sensation namens Taskmaster, die man auch in Deutschland ganz legal gratis streamen kann, vorbei. Besonders Fans von LOL: Last One Laughing sollten einen Blick über den Ärmelkanal riskieren.

Erfahrt mehr über die britische LOL-Alternative Taskmaster! Your time starts now.

Großbritannien hat zugegebenermaßen nicht erst seit dem Brexit ganz eigene Probleme, aber Comedy ist nachweislich keines davon. Dabei muss es kaum subtil oder gar geistreich vor sich gehen, um charmant, rasant und witzig zu sein, wie die seit 2015 laufende Comedy-Panel-Show mit fluffig-leichter Unterhaltung beweist.

Stand-up-Hüne Greg Davies, den man aus Serien wie Man Down, Cuckoo und der britischen Version von Der Tatortreiniger kennt, führt als argwöhnischer Aufgabensteller durch das Format. Der strenge Show-Daddy stellt fünf Prominenten pro Staffel eine Reihe von albernen, manchmal unmöglichen, aber meistens kreativen Aufgaben, für deren Lösungsansätze sie sich vor Live-Publikum im Studio rechtfertigen müssen. Für die erfolgreichste Bewältigung des präsentierten Problems gibt es bis zu 5 Punkte vom Taskmaster. So weit, so gut.

Channel 4 Cast der 5. Staffel Taskmaster

Das Aufgabenspektrum reicht von "Fülle in 20 Minuten so viele Tränen wie möglich in diesen Eierbecher!" über "Schreibe und performe den besten Song über diese fremde Frau!" bis hin zu "Zerstöre diese Torte auf die wunderschönste Art und Weise!" Um die Ecke zu denken, wird dabei meistens belohnt, nur fair geht es oft nicht vor sich. Dabei sind es gerade die launischen, subjektiven Urteile des Taskmasters, die die Show so unvorhersehbar machen.

Als Bonus-Aufgaben gibt es zu Beginn der Sendung die Preis-Task, bei der die Mitwirkenden ein möglichst relevantes Motto-Geschenk nach Vorgabe mitbringen müssen. Und am Ende winkt noch eine meist sehr körperliche Studio-Task, die nicht Wochen zuvor im Taskmaster-Haus außerhalb Londons aufgezeichnet wurde. Dort entstehen die meisten Segmente der Show, die dank cleverem Editing jedes bisschen Comedy-Goldsaft aus dem Material melken.

Es ist nicht, wonach es klingt ... (okay, ein bisschen schon)

Das klingt erst einmal nach einer relativ gewöhnlichen Game-Show, bei der sich Promis ein bisschen für uns blamieren. Und das stimmt bei Taskmaster auch bis zu einem gewissen Grad, allerdings macht das nicht das Herzstück der Sendung aus ... was auch für LOL gilt. Aktuell läuft schon die 17. Staffel und es kristallisiert sich immer schneller heraus, wer kompetent die Aufgaben erledigt, wer sich als komplett überfordert herausstellt, und wer am unterhaltsamsten anzusehen ist.

Channel 4 Szene aus Taskmaster

Vor allem in Gruppen-Tasks und im Angesicht von Gott-Gastgeber-Greg ergeben sich dabei interessante Dynamiken. Man merkt vor allem, dass Davis und sein "kleiner" Assistent Little Alex Horne (eigentlich der brillante Serienschöpfer des Formats und selbst 1,88 groß) eine angenehme Umgebung geschaffen haben, an der die Talente trotz vorprogrammierter Blamagen gern teilnehmen. Das hört man auch immer wieder von Ex-Kandidat:innen im Podcast zur Sendung .

Wer ist denn so dabei bei Taskmaster?

Natürlich reden wir hier von der komischen Crème de la Crème der britischen Stand-up-Szene, Unterhaltungsindustrie und darüber hinaus: Leute wie Backsendungs-Goth Noel Fielding, den man auch aus The IT Crowd kennt, Feel Good-Star Mae Martin oder aktuell Ted Lasso-Publikumsliebling Nick Mohammed, um nur wenige zu nennen. Aber keine Sorge: das Ganze funktioniert auch bestens, ohne vorher mit den charmanten Kandidat:innen vertraut zu sein.



Fangt nur vielleicht nicht unbedingt bei Staffel 1 an, in der sich das Format noch nicht komplett gefunden hatte. Staffel 4 oder Staffel 7 sind zum Beispiel große Highlights, die sich hervorragend zum Schnuppern eignen. Allerdings sollte man schon am Anfang einer Season beginnen, da über die Folgen hinweg eine gewisse Dramaturgie in der Entwicklung des jeweiligen Casts steckt.



Erhellendes Erklärvideo zum Thema Taskmaster:

Taskmaster: Schräge Game-Show aus UK

Doch eher LOL-Fan? Staffel 5-Überraschung: Amazon stellt 27 Minuten gratis ohne Abo online

Wo kann man Taskmaster von Deutschland aus streamen?

Taskmaster lief früher beim BBC-Sender Dave und ist mittlerweile beim britischen Konkurrenten Channel 4 zu Hause. Die Episoden werden aber auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Sendung hochgeladen, wo man sich die englischen Untertitel automatisch übersetzen lassen kann, wenn man möchte.

Zusätzlich zu 17 Ausgaben der britischen Originalserie liegen mehrere Seasons mit internationalen Ablegern aus Norwegen, Dänemark, Neuseeland und Australien vor. Das deutsche Spin-off mit Atze Schröder als Taskmaster kam über einen nie gezeigten Piloten zum Glück nie heraus. Da ist es vielleicht doch ganz gut, dass wir stattdessen LOL haben.