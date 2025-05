Kommt Love, Death & Robots Staffel 5 zu Netflix? Sci-Fi-Fans werden frustriert sein

Love, Death & Robots ist gerade mit Staffel 4 auf Netflix gelandet. Aber wie geht es weiter? Fans werden auf Staffel 5 voraussichtlich eine längere Zeit warten müssen.

Sci-Fi-Schlachten, Gladiatorenkämpfe und größenwahnsinnige Katzen: Das bietet die 4. Staffel von Love, Death & Robots, die jetzt bei Netflix verfügbar ist. Wer die zehn neuen Folgen bereits geschaut hat, wird zügig auf Nachschub hoffen – und allem Anschein nach enttäuscht werden.

Wann kommt Love, Death & Robots Staffel 5 zu Netflix?

Bisher hat Netflix einer 5. Staffel von Love, Death & Robots noch kein grünes Licht erteilt. Staffel 4 wurde 2022 etwa drei Monate nach dem Start des Vorgängers bestätigt. Sollten die neuen Folgen also erfolgreich laufen, könnten weitere Episoden ab August 2025 angekündigt werden.

Schaut euch hier den Trailer zu Love, Death & Robots Staffel 4 an:

Love, Death & Robots - S04 Trailer (Deutsch) HD

Damit haben Sci-Fi-Fans aller Wahrscheinlichkeit nach aber nur einen Bruchteil der Wartezeit abgesessen: Zwischen Staffel 3 und 4 verging eine Rekordzeit von knapp drei Jahren, zuvor gab es eine Pause von 12 und 24 Monaten. Mit Blick auf den Seriendurchschnitt könnte Staffel 5 also im Frühsommer 2027 erscheinen.

Dass erneut drei Jahre bis zum Start neuer Folgen vergehen, scheint dagegen unwahrscheinlich. Aufgrund der Animationen ist zwar jede Episode mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, die späte Veröffentlichung von Staffel 4 geht allerdings auch auf den Hollywood-Streik von 2023 zurück. Dass die Produktionsfirma Blur Studios in den nächsten Monaten auch an der zweiten Staffel einer gefeierten Amazon-Serie arbeiten wird, könnte dennoch für Verzögerungen sorgen.

Love, Death & Robots Staffel 4 ist seit dem 15. Mai 2025 auf Netflix verfügbar und enthält zehn Folgen. Die Produzenten Tim Miller (Deadpool) und David Fincher (Sieben) haben auch dieses Mal mehrere Episoden inszeniert. In der englischen Originalfassung sind die Stimmen diverser Stars wie John Boyega (Star Wars 7), Ed Skrein (Deadpool), Rhys Darby (Our Flag Means Death), Kevin Hart (Jumanji) und Dan Stevens (Cuckoo) zu hören.

