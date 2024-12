Pulverisiert selbst Fallout: Gefeierte Amazon-Serie mit Keanu Reeves bekommt 2. Staffel

Keanu Reeves ist in einer Videospiel-Adaption auf Amazon zu sehen, deren Ausmaße selbst Fallout übertreffen. Nach großem Erfolg erhält die Action-Serie jetzt eine zweite Staffel.

Keanu Reeves ist einfach pures Gold. So scheint es sich jedenfalls mit Blick auf den Erfolg von Secret Level wieder einmal zu zeigen: Die Amazon-Serie zeigt ihn als knallharten Piloten einer Kriegsmaschine. Von den Ausmaßen der Serienwelt kann selbst Fallout nur träumen, immerhin adaptiert Secret Level ganze 15 Videospiele. Das Resultat ist so erfolgreich, dass die Macher jetzt eine zweite Staffel bestätigt haben.

Nach Keanu Reeves: Amazon-Serie soll mit 1000 neuen Ideen zurückkehren

Wie unter anderem The Wrap berichtet, ist eine 2. Staffel von Secret Level jetzt bestätigt. Die Benachrichtigung kommt kaum mehr als eine Woche nach der Amazon-Veröffentlichung der ersten Folgen am 10. Dezember. In dieser Zeit hat sie sich zur erfolgreichsten animierten Amazon-Serie überhaupt entwickelt.

Schaut euch hier den Trailer zu Secret Level Staffel 1 an:

Secret Level - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für Staffel 2 gibt es bereits 1000 verschiedene Ideen, wie Produzent Dave Wilson im The Wrap-Artikel suggeriert. Unter anderem wolle er die Fans nach einem Wunsch-Spiel zur Adaption befragen. Darüber hinaus nennt er als persönliche Favoriten für eine Umsetzung die Action-Reihe Wolfenstein und die Rollenspiele des Ultima-Franchise. Die größten und erfolgreichsten Titel der Gegenwart behält er laut eigener Angabe aber ebenfalls im Blick.

Staffel 1 von Secret Level adaptierte bereits 15 verschiedene Spiele mit beeindruckendem Cast. Reeves als Kriegspilot kommt beispielsweise in einer Umsetzung der Armored Core-Reihe vor. In weiteren Rollen treten unter anderem Arnold Schwarzenegger und Kevin Hart auf. Darüber hinaus gibt es auch eine Folge zum Warhammer 40.000-Franchise, das Henry Cavill bald in einer eigenen Amazon-Serie entfesseln will.

Wann kommt Secret Level Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Wann genau die 2. Staffel von Secret Level bei Amazon Prime Video erscheint, steht bisher noch nicht fest. Wir rechnen frühestens Anfang 2026 mit einer zweiten Staffel.