Kommt Ransom Canyon Staffel 2? So steht es um die Zukunft von Netflix' Yellowstone-Ersatz

Netflix hat mit Ransom Canyon ein neues Western-Drama im Programm. Doch werden Fans eine 2. Staffel der Serie mit Josh Duhamel bekommen? Das ist der aktuelle Stand.

Fans von Western-Serien wie Yellowstone dürfen sich aktuell über eine neue Serie bei Netflix freuen, die sie in das Leben von Cowboys, -girls und Rancher:innen im zeitgenössischen Westen der USA mitnimmt. Ransom Canyon ist am 17. April 2025 mit zehn Folgen auf dem Streamer gestartet. Doch wie sieht die Zukunft der Serie mit Josh Duhamel und Minka Kelly aus? Wir verraten es euch.

Ransom Canyon Staffel 2: Western-Fortsetzung ist von Netflix noch nicht bestätigt

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix eine 2. Staffel für Ransom Canyon noch nicht bestätigt. Wie immer wird es für den Streamer darauf ankommen, wie sich die Serie in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung beim Publikum schlägt. Stimmen die Zahlen, stehen die Chancen auf eine Verlängerung in der Regel gut. Auch wenn das keine Garantie ist – denn in der Vergangenheit hat Netflix schon öfter Serien abgesägt, denen eine Zukunft so gut wie sicher schien.

Ob die Western-Serie eine 2. Staffel bekommt, werden wir also irgendwann innerhalb der nächsten Wochen erfahren. Fans dürfen jedoch hoffen, denn ein Grundstein ist bereits für eine Fortsetzung gelegt.

Deshalb dürfen Western-Fans auf Staffel 2 von Ransom Canyon hoffen

Ransom Canyon basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Jodi Thomas. Diese hat seit 2015 bereits acht Bücher und mehrere Spin-offs hervorgebracht. Damit gäbe es für die Netflix-Serie noch viele Geschichten zu erzählen und die Möglichkeit, um mehrere Folgen und Staffeln zu verlängern. Die 1. Staffel hat sich lediglich den ersten Ransom Canyon-Roman * vorgeknöpft. Thomas' Romanreihe umfasst darüber hinaus folgende Titel:

Auch wenn klare Worte von Serienmacherin April Blair (The Shannara Chronicles) zu einer 2. Staffel noch ausstehen, erklärte Reid Collins-Darsteller Andrew Liner gegenüber Tech Radar , dass er auf eine Fortsetzung hoffe:

Wenn ihr das Finale [von Staffel 1] seht, werdet ihr sehen, dass es noch mehr Geschichten zu erzählen gibt. Ich glaube vor allem für meine Figur werdet ihr sehen wollen, was er nach seinen Handlungen als nächstes tut – die Auswirkungen, sozusagen.

