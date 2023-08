Kommt The Blacklist Staffel 11? James Spader stellt ein für alle Mal klar, was er davon hält

Nach dem aufreibenden Finale von The Blacklist Staffel 10 fragen sich viele, ob eine 11. Staffel möglich ist. Darauf gibt es eine klare Antwort – und zwar von Reddington-Star James Spader höchstpersönlich.

James Spader hat als kriminelles Genie Raymond Reddington in The Blacklist eine ganze Dekade lang Krimi-Fans glücklich gemacht. Aber er weiß, wann Schluss ist.

Im Juli ging die 10. Staffel The Blacklist in den USA zu Ende, hierzulande könnt ihr sie bereits auf Deutsch bei Amazon * und Netflix streamen. Ist Staffel 11 von The Blacklist möglich?

Es wird keine 11. Staffel von The Blacklist geben – und James Spader weiß genau, warum

Nach einer Dekade ist offiziell Schluss mit Red und der Taskforce. Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass The Blacklist mit Staffel 10 endet. Und wer das Serien-Ende gesehen hat, zweifelt daran keine Sekunde.



In einem Interview mit NBC , dem Muttersender von The Blacklist, äußert sich James Spader zu seiner langjährigen Serie. Er hebt erst hervor, was er besonders mochte:

Es war wirklich toll bei der Serie, dass wir dafür nie klare Vorgaben hatten. Die Serie macht von Episode zu Episode tonal große Sprünge.

Der tonale Sprung von Staffel 10 zu Staffel 11 wäre jedoch zu viel des Guten:

Sogar ich finde, dass die Serie seltsame Wendungen hatte und ich vermute, dass die Serie, wenn sie noch weitergehen würde, zu etwas werden würde, dass ich immer weniger wiedererkennen könnte.

James Spader versucht es diplomatisch zu umschreiben, aber die Aussage ist klar: Eine 11. Staffel von The Blacklist ergibt keinen Sinn. Sie würde sich zu sehr von der bisherigen Serie unterscheiden – und dafür gibt es eindeutige Gründe.

Achtung, Spoiler für das Finale von The Blacklist!

Bereits in Staffel 8 starb Hauptfigur Elizabeth Keen. In der allerletzten Folge verabschieden wir uns von Raymond Reddington, der von einem Stier getötet wird. Die Serie fühlte sich bereits ohne Liz anders an, aber ohne Reddington wäre sie kaum noch als The Blacklist erkennbar.

Reddingtons letzte Momente im Trailer zum Serien-Finale

The Blacklist - Serienfinale-Trailer (English) HD

Zudem haben Red und die Taskforce in Staffel 10 alle 200 Plätze der titelgebenden Blacklist gefüllt – mit Reddington auf Platz 0. The Blacklist kann sich nach 218 Folgen in 10 Jahren verdient zur Ruhe setzen.

Podcast-Tipp: Warum The Blacklist so beliebt ist

The Blacklist ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Meine Kollegin Jenny Jecke und ich stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende nach dem Twist der 8. Staffel überhaupt möglich?



