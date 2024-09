Kommt Ugly 2 bei Netflix? Fortsetzung der Sci-Fi-Reihe wird erst richtig spannend

Der düstere Cliffhanger am Ende von Ugly bei Netflix provoziert vor allem eine Frage: Wie geht die Geschichte weiter? Hier erfahrt ihr alles zu Teil 2 der Sci-Fi-Reihe.

Seit Freitag befindet sich der Sci-Fi-Film Ugly – Verlier nicht dein Gesicht bei Netflix und entführt in eine dystopische Welt, in der die Menschheit dem Schönheitswahn verfallen ist. Wer sich mit 16 Jahren keiner Schönheitsoperation unterzieht, wird für immer ein "Ugly" bleiben und niemals das Leben als "Pretty" genießen.

Die Schönheit soll in Ugly alle Probleme lösen und eine perfekte Gesellschaft schaffen, in der sich niemand um Geld und Gesundheit sorgen machen muss. Es dauert aber nicht lange, bis Protagonistin Tally Youngblood (Joey King) herausfindet, dass sich hinter der makellosen Fassade tiefe, verstörende Abgründe verbergen.

Doch wie geht die Geschichte weiter? Achtung, es folgen Spoiler!

Was passiert am Ende von Ugly – Verlier nicht dein Gesicht?

Am Ende des ersten Teils trifft Tally eine verheerende Entscheidung. Um das System zu verändern, will sie es von innen heraus zerstören. Nach 100 Minuten des Widerstands legt sie sich unters Messer und lässt jene schicksalhafte Operation über sich ergehen, die sie in eine Pretty verwandelt. Jetzt ist ihre Welt perfekt, zumindest äußerlich.

Kommt Ugly 2 aka Pretties zu Netflix?

Ugly basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Scott Westerfeld, die zwischen 2005 und 2007 veröffentlicht wurde. Insgesamt sind vier Teile erschienen, was bedeutet, dass der Netflix-Film drei Fortsetzungen erhalten könnte.

Ugly – Verlier nicht dein Gesicht (2005)

(2005) Pretty – Erkenne dein Gesicht (2005)

(2005) Special – Zeig dein wahres Gesicht (2006)

(2006) Extras – Wer kennt dein Gesicht (2007)

(2007) Alle Ugly-Bücher bei Amazon *

Darüber hinaus wurde 2018 die sogenannte Impostors-Reihe angekündigt, die im selben Universum angesiedelt ist und ebenfalls vier Bände umfasst.

Impostors (2018)

(2018) Shatter City (2019)

(2019) Mirror's Edge (2021)

(2021) Youngbloods (2022)

(2022) Alle Impostors-Bücher bei Amazon *

Es existiert reichlich Stoff, um dasauszubauen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der Streaming-Dienst Ugly 2 grünes Licht gibt? Auch wenn der Cliffhanger am Ende des ersten Teils sehr deutlich macht, dass das erst der Anfang der Geschichte war, wird die Fortsetzung vom Erfolg des Auftakts abhängig sein.

Offiziell hat Netflix Ugly 2 noch nicht angekündigt. Nachdem der erste Teil an seinem Startwochenende direkt auf Platz 1 der Streaming-Charts gelandet ist, dürften die Chancen auf eine Verfilmung von Pretties deutlich gestiegen sein. Hoffentlich klappt es, denn wir haben schon zu viele abgebrochene Young-Adult-Adaptionen gesehen.

Wie geht die Geschichte in Ugly 2 weiter?

Ausgehend von der Vorlage würde sich Ugly 2 erst einmal in der Welt der Schönen abspielen. Tally führt endlich das Leben, auf das sie jahrelang hingefiebert hat. Seitdem sie eine Pretty geworden ist, muss sie sich um nichts mehr Sorgen machen. Aber Moment, wollte sie nicht das System verändern? Genau das ist der Knackpunkt.

Obwohl sich Tally vor ihrer Operation sicher war, dass sie ihre Identität und ihre Werte nicht vergisst, spielt die Fortsetzung das ungemütlichste aller Gedankenspiele durch: Die Heldin wird komplett vom Leben der Pretties eingenommen. Erst nach und nach kommen Erinnerungen und Echos aus ihrer Vergangenheit zurück.

Spannend wird außerdem, wie Ugly 2 mit dem (vermeintlichen) Tod von Peris umgeht. Hier erlaubt sich die Verfilmung eine große Änderung gegenüber der Buchvorlage, denn im Finale stürzte dieser in die Tiefe … und stirbt. Oder auch nicht. Wir sehen seinen Körper nirgendwo aufschlagen. Womöglich ist er also noch am Leben.

Da dieses Ereignis nicht Teil der Vorlage ist, dürfen wir davon ausgehen, dass Peris (Chase Stokes) in irgendeiner Form zurückkehrt. Nicht zuletzt ist er eine wichtige Figur, um Tallys Entwicklung zu spiegeln, gerade jetzt, wo sie ebenfalls eine Pretty ist, die sich in ihrem neuen Leben verliert, ohne die Wirklichkeit dahinter infrage zustellen.

Wann startet Ugly 2 bei Netflix?

Das Grundwerk ist gelegt. Netflix hat seine eigene Young-Adult-Dystopie à la Die Tribute von Panem, Divergent und Maze Runner in Stellung gebracht. Sollte der Streamer die Fortsetzung Ugly 2 zügig durchwinken, könnte uns diese bereits 2026 erwarten. Bisher hat Netflix allerdings keine konkreten Pläne zur Zukunft der Sci-Fi-Reihe bestätigt.

