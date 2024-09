Spannende Aussichten für Ugly 2: Netflix' größte Änderung der Vorlage hat Folgen für die Fortsetzungen

Die größte Ugly-Änderung zwischen Buchvorlage und Netflix-Film betrifft die Figur von Chase Stokes' Peris, der damit auch in einer Fortsetzung neue Wege beschreiten dürfte.

Ugly - Verlier nicht dein Gesicht hält sich weiterhin ganz vorn in den Netflix-Charts. Wenn der Erfolg der Sci-Fi-Jugendbuchverfilmung derart anhält, ist es wahrscheinlich, dass der Streaming-Dienst bald auch Ugly 2 bestellen wird. Immerhin existieren in der Hauptreihe vier Buchvorlagen von Scott Westerfeld.

Eine große Änderung am ersten Roman verändert auch die Fortsetzungen und insbesondere die Rolle von Tallys Freund Peris (Chase Stokes).

Die Netflix-Verfilmung Ugly krempelt Peris in 3 Punkten komplett um

In der zukünftigen Welt von Netflix' Ugly bekommen Jugendliche mit 16 Jahren eine Schönheits-OP, die alle Menschen einander angleichen soll. Hauptfigur Tally Youngblood (Joey King) wartet schon lange auf diesen Eingriff. Ihr minimal älterer bester Freund Peris, der als unoperierter Ugly wegen seiner Nase den Spitznamen Nose trägt, ist noch vor ihr dran, "schön" zu werden.

Als sich Tally nach New Prettytown schleicht, um ihn zu besuchen, hat er sich allerdings auch innerlich verändert. Sogar die gemeinsame Freundschaftsnarbe an seiner Hand hat er entfernen lassen. Trotzdem verspricht sie ihm, per OP bald nachzukommen, damit ihre Freundschaft weiterleben kann.

Später sucht Peris Tally daheim auf, um sie im Auftrag von Dr. Cable zu überreden, sich auf die Suche nach der geflohenen Shay und dem Rebellen-Ort Smoke zu machen. Mit Tallys früheren Versprechen an Peris übertrumpft er ihr späteres Geheimhaltungsgelübde an Shay. So weit, so buchgetreu. Dann beginnt der Netflix-Film die Charakterentwicklung von Peris jedoch zu verändern.

Die 3 größten Peris-Unterschiede zwischen Buch und Film:

Romantik : Während der Netflix-Film Ugly andeutet, dass es zwischen Tally und Peris auch romantisches Potenzial geben könnte, werden sie in der Buchvorlage nur als platonische Freund:innen gezeichnet.

: Während der Netflix-Film Ugly andeutet, dass es zwischen Tally und Peris auch romantisches Potenzial geben könnte, werden sie in der Buchvorlage nur als platonische Freund:innen gezeichnet. Umfang der Rolle: Nach dem letzten Treffen vor Tallys Aufbruch zum Smoke-Unterschlupf, taucht Peris in der zweiten Hälfte des Buchs nicht mehr auf. Netflix' Sci-Fi-Adaption schreibt ihm eine größere Rolle zu und bildet ihn zum Verfolger der Rebellen aus.

Nach dem letzten Treffen vor Tallys Aufbruch zum Smoke-Unterschlupf, taucht Peris in der zweiten Hälfte des Buchs nicht mehr auf. Netflix' Sci-Fi-Adaption schreibt ihm eine größere Rolle zu und bildet ihn zum Verfolger der Rebellen aus. Special: Die größte Ugly-Änderung betrifft allerdings Peris' Verwandlung in einen Special, die im Roman gar nicht vorkommt. Als eine Art Supersoldat ist das gewissermaßen die nächste Entwicklungsstufe nach den Pretties. Auch wenn die Abteilung "Special Circumstances" mit den zugleich unheimlichen und schönen Specials in der Vorlage existiert (Dr. Cable ist dort anders als im Film eine von ihnen), wird diese neuerliche OP mit Peris abgewandelt.

Pretty: Was die Peris-Änderung für Ugly 2 bei Netflix bedeutet

Im Roman Ugly * spielt Peris nach dem Auftakt keine große Rolle mehr. Im zweiten Buch, Pretty *, zerbricht die Kindheitsfreundschaft zwischen Peris und Tally vollends und in Band 3 und 4 kommt er nicht weiter vor. Die Netflix-Verfilmung hat aber offenbar andere Pläne für potenzielle Fortsetzungen mit Peris.



Denn so, wie der Ugly-Film Tallys Jugendfreund als Figur einführt und von seiner Vorlage abweichen lässt, wird er in der Verfilmung als längerfristige Rolle angelegt. Auch wenn wir erfahren, dass die Schönheits-OP zugleich Änderungen in den Köpfen der operierten Pretties vornimmt, ist er "anders" und wacher, was ihn überhaupt erst zur Verwandlung zum Special prädestiniert. Später scheint er sich während der Verfolgung trotz allem an seine Freundschaft zu Tally zu erinnern. Er ist also nicht die hirnlose Kampfmaschine, die Dr. Cable gern hätte.

Peris stürzt am Ende zwar in einen Abgrund, trotzdem stellt sich die Frage nach seinem Überleben. Denn erstens haben wir gesehen, wie die unzerstörbaren Specials durch Feuer gegangen sind (warum sollte er also nicht auch einen tiefen Sturz überleben?). Und zweitens hätte der Film Peris wohl nicht als so vollwertigen, ambivalenten Charakter mit schlummerndem Potenzial zum Gut-Sein eingeführt, wenn Ugly 2 ihn nicht nochmal zurückholen und bekehren wollen würde.

Wann kommt Ugly 2 als Netflix-Fortsetzung?

Offiziell bestellt ist ein Sequel zu Ugly noch nicht. Dafür sprechen die hohen Aufrufzahlen, dagegen die schlechten Kritiken, von denen manche den Film aber falsch verstanden haben. Ob wir Ugly 2 bekommen, ist also noch ungewiss, auch wenn die vier Bücher Ugly, Pretty, Special und Extra reichlich Vorlagen-Material bieten. Im Falle einer Bestellung könnten wir wohl frühestens 2026 mit einer Fortsetzung rechnen. Dafür kommt aber eine andere Verfilmung des Ugly-Autors schon nächstes Jahr.

