Ivar gegen Oleg in Vikings: Es gibt einen klaren Favoriten

Ivar oder Oleg - zumindest einer der beiden Vikings-Bösewichte wird in Staffel 6 ziemlich sicher noch sterben. Die Indizien sprechen eine ziemlich klare Sprache.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Das Midseason-Finale von Vikings bescherte uns einen gewaltigen Schock, denn mit Björn stirbt womöglich der nächste Sohn Ragnars. Ivar ist derweil weiterhin am Leben und es scheint sogar, als hätte er seinen bislang größten Triumph eingefahren: Die Eroberung Skandinaviens inklusive Kattegat an der Seite von Oleg.

Jedoch ist schon jetzt abzusehen, dass die Allianz zwischen Ivar (Alex Høgh Andersen) und Oleg (Danila Kozlovsky) nicht mehr lange halten wird - bekanntlich hat sich der Knochenlose heimlich mit Olegs Bruder Dir verbündet. Ein Showdown zwischen den zwei großen Schurken steht daher in Staffel 6B bevor.

Vikings Staffel 6: Oleg hat schlechte Karten gegen Ivar

Einen möglichen Hinweis auf den Ausgang des Duells liefert uns die Vorschau zum Vikings-Finale. Das Video zeigt, wie Ivar in England König Alfred angreift, um Wessex zu erobern. Alle übrigen angelsächsischen Königreiche wurden bereits von den Wikingern eingenommen.

© History Channel Vikings: Ivar intrigiert gegen Oleg

Nicht zu sehen bei dem Aufeinandertreffen ist Oleg - womöglich, weil Ivar ihn zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschaltet hat. Der Angriff auf England sieht ganz nach einem Alleingang des Knochenlosen aus, der nunmehr den Rücken frei hat und auf die Belange Olegs keine Rücksicht nehmen muss. Es scheint naheliegend, dass der Konflikt zwischen ihnen bereits in den nächsten paar Folgen eskaliert und ein blutiges Ende findet.

Ist Dir in Vikings das Zünglein an der Waage?

Auszahlen könnte sich dabei Ivars Allianz mit Dir, die zuletzt hinter Olegs Rücken etabliert wurde. Dir sollte eigentlich schon tot sein, wurde aber unentdeckt von Ivar gerettet. Nun dürfte er auf Rache an Oleg sinnen. Ivar wiederum hat offensichtlich kein Interesse daran, seine neusten Errungenschaften zu teilen und möchte Oleg daher ebenfalls aus dem Weg räumen.

Wenn für Ivar alles perfekt läuft, könnte sich sogar Olegs Frau Katya auf seine Seite schlagen. Dann hieße es in Staffel 6B: Einer gegen alle. Denn nicht zuletzt ist da auch Hvitserk (Marco Ilsø), den Ivar mit offenen Armen wieder aufnahm. Dir wiederum dürfte nach seiner Freilassung seine Truppen zurückerlangt haben - ein weiterer potentieller Vorteil für Team Ivar.

Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei zu sehen. Zum Weiterlesen: Vikings-Fehler: Ein Massenmord bleibt über Jahre unentdeckt

Jedoch steckt Vikings voller Überraschungen und der gnadenlose Oleg erwies sich bereits einige Male als unberechenbar. Zwar ist Ivar insgesamt der wichtigere Charakter für die Serie, aber selbst das muss nichts bedeuten, wenn wir bedenken, dass mit Ragnar die größte Vikings-Ikone schon in Staffel 4 starb.

Was glaubt ihr: Wird sich Oleg oder Ivar in Vikings Staffel 6B durchsetzen?