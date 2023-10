Kommt Wonder Woman 3? Darstellerin Gal Gadot ist fest davon überzeugt (aber sonst niemand)

Wonder Woman ist eine der beliebtesten DC-Figuren. Aber wird es einen dritten Teil der Kino-Adaption geben? Gal Gadots Äußerungen stiften Verwirrung.

Nach dem Überraschungserfolg von Wonder Woman galt Darstellerin Gal Gadot als große DC-Hoffnung. Und auch nach dem umstrittenen Wonder Woman 1984 warten immer noch unzählige Fans auf eine Fortsetzung. Gadot glaubt fest an Teil 3. Aber hat sie damit recht?

Kommt Wonder Woman 3 mit Gal Gadot?

"Von James und Peter habe ich gehört, dass wir gemeinsam Wonder Woman 3 entwickeln werden", erklärte die Schauspielerin kürzlich gegenüber Comicbook.com . Mit "James" und "Peter" meint sie James Gunn und Peter Safran, die seit einiger Zeit die Zügel bei allen DC-Filmen und -Serien übernommen haben. Blöd nur, dass sie beiden davon offenbar nichts wissen.

Warner Gal Gadot als Wonder Woman

Es gibt derzeit keine Pläne für Wonder Woman 3 mit Gal Gadot, berichteten nach dem Interview Collider und Variety übereinstimmend und unter Berufung auf Insiderquellen. Es ist nicht klar, ob Gadot von fehlerhaften Informationen ausgegangen ist oder sich die Pläne bei DC kurzfristig geändert haben.

Was ist mit der Wonder Woman-Serie?

Gunn und Safran haben der DC-Sparte von Studio Warner einer Komplettsanierung unterzogen und eine völlig neue Palette an Filmen und Serien auf die Beine gestellt. Sollte Wonder Woman 3 doch noch kommen, wird er sicherlich nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre veröffentlicht.

Produziert wird dagegen aber die Prequel-Serie Paradise Lost, die auf Wonder Womans Heimatinsel Themyscira spielt. Auch hier rechnen wir aber nicht vor 2025 mit einem Streaming-Start.

