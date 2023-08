Platz 1 bei Netflix: Dieser Action-Thriller ist richtig gut bis Minute 50, danach solltet ihr ausschalten

Agenten, Action, Spannung. Eigentlich ideale Zutaten für einen gelungenen Netflix-Abend. Nur leider trifft die aktuelle Nummer 1 bei den Filmen in Minute 50 eine fatale Entscheidung.

Bereut ihr nach einem Film auch manchmal, ihn zu Ende geschaut zu haben? Netflix-Originals bleiben mir meist nicht im Gedächtnis hängen. Noch seltener können sie mich wirklich mitreißen. Heart of Stone fuhr gleich zum Start mittelmäßige bis schlechte Kritiken ein. Trotzdem gab ich Gal Gadots James Bond-Bewerbung eine Chance – und war von den ersten 50 Minuten begeistert. Weshalb das anschließende Scheitern des Actionfilms umso mehr ärgert.

Gelungener Netflix-Auftakt: Heart of Stone startet richtig spannend

Gal Gadot (Wonder Woman) spielt in Heart of Stone die titelgebende Agentin Rachel Stone. Viel mehr wusste ich vorher nicht zu Netflix' neuestem Action-Werk. Als der Film mich also gleich zu Beginn wie einen unbedarften Schneeball in die Kulisse eines verschneiten Ski-Resorts schleudert, muss ich erstmal lernen, mich zurechtzufinden. Und dieser Rätsel-Auftakt macht den Thriller sofort reizvoll.

Netflix Heart of Stone: verschneiter Anfang

Während ich mich noch frage, warum Gal Gadot – offenbar als Azubi – im Auto sitzen bleibt, geht das restliche MI6-Team auf Verbrecherjagd. Genüsslich pellt Heart of Stone die Zwiebelschichten seiner Erzählung zurück: Rachel Stone arbeitet nicht nur als Neuling für den britischen Geheimdienst. Sie ist in Wirklichkeit eine Top-Spionin der geheimen Friedensstifter-Organisation namens Charter. Bei ihrem doppelten Spiel muss sie ihr wahres Können vor den MI6-Team-Mitgliedern verbergen. Ein starker Auftakt für einen Spionage-Film. Das Versteckspiel des freundlich gesinnten Maulwurfs zieht mich zuverlässig in den Film.

Es geht überzeugend weiter: Heart of Stone hat unerwartet ein schlagendes Herz

Nach diesem Business-Trip in die Berge holt Heart of Stone gleich die nächste unerwartete Wendung heraus. Seinem Titel zum Trotz hat der Netflix-Film kein "Herz aus Stein", sondern etabliert ein Team voll überraschend warmherziger Figuren. Die Schulter des bärtigen Technik-Experten Bailey (Paul Ready) lädt in jeder Notlage zum Anlehnen ein. Kämpferin Yang (Jing Lusi) sorgt mit ihren Sprüchen immer wieder für Lacher. Und der stille Anführer Parker (Jamie Dornan) besitzt romantisches Potenzial.

Nur sind diese liebenswürdigen Menschen leider nicht Rachels Charter-Team, sondern die hintergangene MI6-Gruppe. Und Agent Stone ist es verboten, Beziehungen zu Unwissenden einzugehen. Dass Gal Gadots Geheimagentin sich trotzdem danach sehnt, hier dazuzugehören, ist vollkommen glaubhaft. Ich musste ständig an die Mission: Impossible-Reihe denken, deren Reiz für mich nicht nur aus Tom Cruise und seinen Stunts, sondern auch aus einnehmenden Nebencharakteren wie Luther und Benji besteht.

Netflix Heart of Stone: das Dream-Team

Sein enormes menschliches Potenzial zeigt Heart of Stone zwischen den Action-Einsätzen bei gemeinsamen Café-Besuchen und Hotelzimmer-Tänzen. Wenn Gal Gadots Figur sich in Lissabon schließlich zwischen ihrer Geheimidentität und ihren verbotenen Freunden entscheiden muss, steht also wirklich etwas auf dem Spiel. Ich bin emotional investiert. Aber statt meine Gefühle zu nutzen, dreht Netflix mir einen Strick daraus.

Zu eurem Besten: Stoppt Netflix' Heart of Stone vor Minute 50

Denn was nach Minute 49:30 passiert, raubt mir auf einen Schlag jegliches Interesse an Heart of Stone. Um es nicht zu spoilern, nur so viel: Für einen Twist und einen kurzen Schockmoment verabschiedet der Netflix-Film sich von seinem in der ersten Hälfte überzeugend aufgebauten Team. Er reißt sich selbst das Herz heraus.

Mit der auf diese Weise umgekrempelten Erzählung verkommt Heart of Stone innerhalb kürzester Zeit zu einem völlig austauschbaren Agentenfilm. Wir reisen um die Welt und kämpfen gegen eine globale Bedrohung. Doch ohne Team. Ohne, mit dem Herzen noch länger bei der Sache zu sein. Da können selbst explosive Zeppeline vor Wüstenpanorama oder Matthias Schweighöfer als deutscher Nerd-Export das Steuer nicht herumreißen.

Netflix Heart of Stone isoliert Gal Gadot

Gal Gadot ist nach ihren DC-Auftritten als Wonder Woman sowie in Fast & Furious und Red Notice ohne Frage ein Action-Star. Doch selbst talentierte Action-Held:innen brauchen ein Profil. Und das bekommt jede Figur erst, wenn sie mit anderen dreidimensionalen Charakteren interagiert. Rachel Stone bleibt jedoch isoliert und hat als Solo-Kämpferin kaum eine andere Wahl, als dem vorgezeichneten Pfad eines weltrettenden Abzieh-Bildes zu folgen.



Die hastig neu eingeführten Ersatz-Figuren der zweiten Filmhälfte reichen nicht an ihre Vorgänger heran. Sie bleiben Kanonenfutter ohne Identifikationspotenzial. Erst ganz am Ende erinnert der Netflix-Film sich wieder an Rachels Sehnsucht nach einem echten, zuverlässigen Team. Nur da ist es bereits zu spät, um das gefallene Kind noch aus dem Brunnen zu holen.

Erspart euch also lieber die unverzeihliche Wendung. Schaltet ab, sobald Lissabons Springbrunnen auf der Bildfläche erscheint. Drückt auf Stopp, wenn Gal Gadot sagt "wir wollen alle das gleiche" und spinnt den Action-Film in eurem Kopfkino allein weiter. Denn die ersten 50 Minuten von Heart of Stone erheben sich locker über das Netflix-Mittelmaß. Und das solltet ihr euch von den restlichen 72 Minuten nicht kaputtmachen lassen.

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.