Kontroversester Star Wars-Darsteller: Jar Jar Binks-Star will Marvel-Held spielen und hat direkt das erste Bild geteilt

Nach seiner traumatischen Erfahrung mit Star Wars will der Jar Jar Binks-Star trotzdem ins aktuell größte Franchise. Für seine Marvel-Traumrolle hat er auch schon ein Bild geteilt.

Kein anderer Star Wars-Star wurde mehr gehasst als Ahmed Best in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung. Die Rolle als Jar Jar Binks trieb den Schauspieler durch heftige Anfeindungen damals sogar zu Selbstmordgedanken. Heutzutage hat er die traumatische Star Wars-Erfahrung aber gut verarbeitet.

Jetzt wirft Ahmed Best sogar ein Auge auf das derzeit größte Kino-Franchise. Der Jar Jar Binks-Star will unbedingt eine ganz bestimmte Marvel-Figur spielen und wirft sich mit einem selbstgemachten Bild direkt ins Rennen um die Rolle.

Jar Jar Binks-Star Ahmed Best will Blue Marvel spielen

Auf Twitter teilte der Star Wars-Schauspieler eine Photoshop-Variante von sich in der Rolle des Superhelden Blue Marvel:

Dazu verlinkt er direkt MCU-Chef Kevin Feige mit dem Angebot, dass er den Superhelden Blue Marvel jederzeit spielen würde. Auf Twitter äußerte sich der Jar Jar Binks-Star im Juni schon mal dazu und verriet, dass Blue Marvel seine MCU-Traumrolle ist:

In den Comics gilt Blue Marvel als eine der stärksten Figuren überhaupt. Hinter dem Namen verbirgt sich Adam Brashear, der als junger Soldat in den 60ern diente und durch einen Laborunfall mit Strahlung in Berührung kam.



Dadurch entwickelte er übermenschliche Fähigkeiten, die ihn durch außerordentliche Kraft mit Thor oder Hulk vergleichbar macht. In den Comics schließt sich Blue Marvel später den Mighty Avengers an.

Bis jetzt ist noch kein Mighty Avengers-Projekt oder ein Blue Marvel-Film fürs MCU geplant. Vielleicht überlegt es sich Kevin Feige nach der leidenschaftlichen Bitte des Star Wars-Darstellers ja nochmal anders.

