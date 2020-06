Star Wars: Jar Jar Binks-Rückkehr nur unter eine Bedingung möglich

In den Star Wars-Prequels hat Ahmed Best den Gungan Jar Jar Binks zum Leben erweckt. Nur unter einer Bedingung würde er in der Rolle in die weit entfernte Galaxis zurückkehren.

Einer der größten Streitpunkte der Star Wars-Prequels war Jar Jar Binks. Viele Fans sahen in dem tollpatschige Gungan eine unglückliche Ergänzung zu George Lucas' Weltraumssaga. Inzwischen gehört die Figur jedoch zum festen Bestandteil der Star Wars-Familie und tauchte später auch in der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars wieder auf.

Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best kehrt nun ins Star Wars-Universum zurück - und zwar im Rahmen der Game-Show Star Wars: Jedi Temple Challenge, die am 10. Juni 2020 auf Star Wars Kids und dem dazugehörenden YouTube-Kanal ihre Premiere feiert. Darin übernimmt er die Rolle von Jedi-Meister Kelleran Beq, der zugleich als Moderator durch das Geschehen führt.

Ahmed Best über Star Wars-Rückkehr als Jar Jar Binks

Während sich die Show definitiv an ein jüngeres Publikum richtet, wurde Ahmed Best kürzlich auf Twitter gefragt, ob er sich auch eine Rückkehr als Jar Jar Binks vorstellen kann. Darauf antwortet der Schauspieler und Comedian in einem knappen Satz: "Ich würde als Jar Jar Binks zurückkehren, aber es hängt wirklich von der Geschichte ab."

Tatsächlich scheint eine Jar Jar Binks-Rückkehr an diesem Punkt gar nicht so unwahrscheinlich. Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, dass die Figur im Rahmen der Obi-Wan Kenobi-Serie an der Seite von Ewan McGregor auftauchen könnte. Von einem gealterten Jar Jar Binks mit Bart war damals die Rede.

Star Wars bringt momentan viele bekannte Figuren zurück

Offiziell bestätigt ist davon bisher natürlich noch nichts. Wenn wir uns aber die neusten Meldungen zur 2. Staffel von The Mandalorian anschauen, fällt definitiv eine Tendenz auf: Lucasfilm bringt viele altbekannte Figuren aus The Clone Wars und Star Wars Rebels zurück. Auch bei der Obi-Wan Kenobi-Serie würde sich das durchaus anbieten.

Das Engagement von Ahmed Best bei Jedi Temple Challenge zeigt zumindest, das seitens Lucasfilm und Disney definitiv Interesse an einer Zusammenarbeit besteht. Nun dürfen wir gespannt sein, ob das in Zukunft ausgebaut wird. Auf der letzten Star Wars Celebration wurde Ahmed Best zumindest mit Jubel und Applaus empfangen.

