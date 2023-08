Kostenlos im Amazon-Abo: Richtig gute Abenteuer-Action, deren Schiffe in einer aufwendigen Netflix-Serie einfach nochmal verwendet wurden

Bei Amazons Streaming-Dienst Freevee gibt es kostenlose Filme und Serien. Neu im August-Angebot ist eine grandiose Abenteuer-Action mit Piratenschiffen, die Netflix für eine eigene Serie recycelt hat.

Wer Piraten liebt, muss nicht erst auf das Endlos-Projekt Pirates of the Caribbean 6 warten. Freevee, Amazons kostenfreier Streaming-Dienst mit Werbung, hat ab dem 1. August 2023 Black Sails im Angebot. Neben den berühmtesten Piraten aller Zeiten und jeder Menge Seeschlachten sind dort Schiffe zu sehen, die Netflix kürzlich für seine One Piece-Adaption wiederverwendet hat.

Gratis bei Amazon: Darum geht es in Black Sails

Die Action-Serie, die 2017 nach vier Staffeln und 38 Folgen zu Ende ging, erzählt eine packende Geschichte rund um berühmte Piratenfiguren. Black Sails spielt im sogenannten Goldenen Zeitalter der Piraten Anfang des 18. Jahrhunderts. Der gefürchtete Captain Flint (Toby Stephens) versucht, sich gegen die immer kaltblütiger vorgehende British Navy zur Wehr zu setzen und geht dabei eine Reihe gefährlicher Allianzen ein. Dabei stößt er auch in den eigenen Reihen auf Widerstand in Gestalt des rebellischen John Silver (Luke Arnold).

Piraten-Action Black Sails schenkte Netflix-Serie ihre Schiffe

Für die Inszenierung wurden gewaltige Schiffsmodelle nachgebaut, die mehrere Jahre später auch Netflix' Anime-Umsetzung One Piece zugute kamen.

So geht aus einer Netflix-Pressemeldung hervor, dass die One Piece-Produzenten für die Dreharbeiten auf die bereits gebauten Black Sails-Schiffe zurückgreifen konnten. Dazu gehörte etwa ein gewaltiges Man O'War-Schlachtschiff, das in der Anime-Adaption als schwimmendes Hauptquartier der Piratenkapitänin Alvira fungiert.

