Kracher für Krimi-Fans: Monk kehrt nach 15 Jahren für letzten Fall zurück und der Film hat jetzt einen deutschen Starttermin

Lange nach dem Serienfinale kehrt der notorische Kult-Detektiv Monk für einen Film zurück. Jetzt ist bekannt, wann und wo Mr. Monk's letzter Fall hierzulande zu sehen sein wird.

Der notorisch-sympathische TV-Detektiv Adrian Monk war einer der kultigsten Krimi-Charaktere der 2000er. Für insgesamt 8 Staffeln spielte Tony Shalhoub in Monk die Figur seines Lebens. Nach dem Serienfinale von 2009 ist vergangenes Jahr ein Film erschienen, in dem der Ermittler für einen Fall zurückkehrt.

Das Comeback mit dem passenden deutschen Titel Mr. Monk’s letzter Fall erscheint 2024 auch endlich in Deutschland. Jetzt ist bekannt, wann und wo ihr die Krimi-Rückkehr bei uns schauen könnt.

Starttermin und Streaming-Dienst für Monk-Film stehen fest

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kommt Mr. Monk's letzter Fall am 2. Februar 2024 exklusiv ins Streaming-Angebot des Telekom-Anbieters MagentaTV. In dem Film übernimmt der Kult-Detektiv mit Zwangstörungen einen sehr persönlichen Fall, der seine Stieftochter Molly (Caitlin McGee) betrifft. Monk hat sie in der finalen 8. Staffel zum ersten Mal kennengelernt. Molly arbeitet als Journalistin und bereitet gerade ihre Hochzeit vor, doch plötzlich wird ihr Verlobter tot aufgefunden.

Neben Tony Shalhoub in der Titelrolle und MC Gee als Molly kehren für den Monk-Film unter anderem Traylor Howard als Natalie Teeger, Melora Hardin als Trudy Monk, Ted Levine als Leland Stottlemeyer und Jason Gray-Stanford als Randy Disher zurück. In der deutschen Synchronfassung wird außerdem ein letztes Mal Monk-Stammsprecher Bodo Wolff zu hören sein, der im November 2023 gestorben ist.

Die Monk-Staffeln gibt es derzeit nirgends in der Streaming-Flatrate. Bei Amazon Prime könnt ihr die Serie kaufen. *

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.