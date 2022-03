Krasse Laufzeit von Doctor Strange 2 geleakt: Nur drei MCU-Filme waren länger

Doctor Strange in the Multiverse of Madness verspricht ähnlichen MCU-Bombast wie zuletzt Spider-Man: No Way Home. Auch die jetzt geleakte, angebliche Laufzeit des Marvel-Sequels deutet darauf hin.

Nach dem Multiversums-Spektakel in Spider-Man: No Way Home soll Doctor Strange 2 nahtlos an dieses Erlebnis anknüpfen. Schon der Trailer zu dem MCU-Blockbuster verspricht die Kollision mehrerer Dimensionen und deutet spannende Auftritte überraschender Marvel-Charaktere an.

Jetzt ist ein neuer Leak zur Laufzeit von Doctor Strange in the Multiverse of Madness aufgetaucht. Anscheinend wird der MCU-Film exakt so lang wie zuletzt Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange 2 soll wieder knapp zweieinhalb Stunden lang sein

Wie Comic Book berichtet, ist auf der brasilianischen Kinoticket-Seite Ingresso die Laufzeit des Doctor Strange-Sequels aufgetaucht. Demnach soll der Film 148 Minuten lang sein. Offiziell bestätigt ist diese Zahl aber noch nicht. Zum Vergleich: Nur drei MCU-Filme (Avengers 3 & 4 und Eternals) waren bisher länger.

Diese Überlänge wird der Marvel-Blockbuster aber auch brauchen. Doctor Strange 2 wirft nämlich schon jetzt 11 Fragen auf, die der Film im besten Fall alle beantworten sollte. Wie viele Varianten von Benedict Cumberbatchs Superheld wir sehen werden und ob wirklich Tom Cruise als Iron Man dabei ist, erfahren wir spätestens ab dem 4. Mai. Dann startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos.

