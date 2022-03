Mega-Marvel-Rückkehr in Doctor Strange 2 ist jetzt völlig unerwartet bestätigt

Nach dem neuen Doctor Strange 2-Trailer gab es viel Spekulation, ob wir wirklich Patrick Stewarts Professor X-Stimme hören. Der X-Men-Star hat die Diskussion jetzt einfach selbst schon beendet.

Nach Spider-Man: No Way Home wird das Multiversum im MCU direkt weiter eskalieren. Der im Mai erscheinende Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness stellt durch seinen Titel schon klar, dass sich Fans wieder auf spannende Auftritte überraschender Marvel-Charaktere freuen dürfen.

Dazu zählt wohl auch Professor X aus der X-Men-Reihe, nachdem die Stimme von Darsteller Patrick Stewart anscheinend im neusten Doctor Strange 2-Trailer zu hören war. Trotzdem gab es viel Spekulation darüber, ob es sich wirklich um ihn handelt. Jetzt hat der Star selbst aber überraschend für Klarheit gesorgt.

Schaut hier noch den aktuellsten Trailer zu Doctor Strange 2:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Patrick Stewart bestätigt seine Stimme im Doctor Strange 2-Trailer

Vor kurzem flüchtete sich der X-Men-Star noch in faule Ausreden und sprach darüber, dass seine Stimme ja schon seit Jahrzehnten gut imitiert wird. Wie Comic Book jetzt berichtet, sprach Stewart aber mit dem Musiker Jake Hamilton auf YouTube über die Szene im Trailer und bestätigt eindeutig, dass er die Stelle selbst gesprochen hat und es seine Stimme ist:

Ich habe meine eigene Stimme tatsächlich nicht wiedererkannt. Sie klang anders. Ob ich damals eine Erkältung oder so hatte, weiß ich nicht. Ich war erstaunt – und alles, was man sah, war meine Schulter und ich glaube, mein Ohrläppchen, sonst nichts –, dass so viele Verbindungen hergestellt wurden. Aber es hat mich gefreut [die Reaktionen zu sehen].

Damit zerschlägt der X-Men-Darsteller alle Spekulationen über Täuschungsmanöver und imitierte Stimmen direkt selbst und bestätigt, dass es in Doctor Strange 2 definitiv ein Wiedersehen mit Professor X geben wird. Als Teil der mysteriösen Illuminati-Vereinigung dürfte er Strange für seine Multiversums-Taten zur Rechenschaft ziehen.

Welche überraschenden Marvel-Figuren noch in dem MCU-Blockbuster auftreten, erfahren wir spätestens ab dem 4. Mai 2022. Dann startet Doctor Strange 2 bei uns im Kino.

