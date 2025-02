"Krasser als alles, was Netflix je gemacht hat": Daredevil Born Again-Macher verspricht die härteste MCU-Szene aller Zeiten

Marvel-Held Daredevil kehrt bald mit seiner eigenen MCU-Serie zurück. Daredevil: Born Again wird in Sachen Gewalt selbst die früheren Netflix-Auftritte übertreffen, verspricht der Macher.

Daredevil (Charlie Cox) geht man als Bösewicht lieber aus dem Weg. Das beweisen etwa die Action-Szenen aus Marvel's Daredevil, das 2015 für Netflix produziert wurde: Sie sind als Marvel-Serien viel brutaler als Disney+-Pendants wie Agatha All Along. Aber selbst das soll jetzt der Gewaltgrad von Daredevil: Born Again in den Schatten stellen. Die Beschreibung von Showrunner Dario Scardapane klingt nach der härtesten MCU-Serie aller Zeiten.

Daredevil übertrifft Netflix und MCU-Vorgänger: So hart soll die Marvel-Serie sein

Wie Scardapane gegenüber dem Empire Magazine erklärt, stellt Born Again sämtliche Marvel-Serien in den Schatten:

Der Gewaltgrad ist sehr hoch für eine von Disney produzierte Marvel-Serie. Nichts kommt da auch nur ansatzweise dran. Es gibt einen Moment, der einfach völlig bekloppt ist. Er ist krasser als alles, was Netflix je gemacht hat.

Um welche Szene es sich genau handelt, lässt der Showrunner offen. Daredevil-Fans sind in Sachen harte Kämpfe allerdings schon einiges gewohnt: Bereits in Marvel's Daredevil begeisterte etwa die berühmte Flurszene viele Fans.

Schaut euch die Flurszene aus Marvel's Daredevil an:

Dario Scardapane ist als Produzent der grobschlächtigen Serie Marvel's The Punisher aber in der Lage, die Fan-Erwartungen zu übertreffen. Seiner Meinung nach ist Daredevil: Born Again noch "schneller und gemeiner" als das düstere DC-Abenteuer The Penguin.

"Wir sind weiter in die Dunkelheit, in die Action, ins Schweinische gegangen", bestätigt auch Vincent D'Onofrio gegenüber Empire, der als Daredevil-Gegenspieler Kingpin zurückkehrt. Zwischen ihm und seinem Erzfeind soll laut einem der wenigen Story-Schnipsel zur Serie erstmals Friede herrschen. Um ihrer Stadt New York City willen müssen beide lernen, zusammenzuarbeiten.

Wann kommt Daredevil: Born Again zu Disney+?

Wie brutal die MCU-Serie tatsächlich ist, werden Marvel-Fans schon in Kürze herausfinden. Daredevil: Born Again läuft am 5. März 2025 auf Disney+ an. Die Folgen erscheinen im Wochenrhythmus.