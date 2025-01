7 Jahre mussten Marvel-Fans auf die neue Daredevil-Serie warten: Jetzt wurde der Hammer-Zeitplan enthüllt

Vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer zu Daredevil: Born Again veröffentlicht. Marvel-Fans dürfen sich jetzt schon freuen, denn nach Staffel 1 geht es direkt weiter.

Es ist wahrscheinlich eine der am meisten erwarteten Serien aus dem Hause Marvel: Nachdem Daredevil auf Netflix drei Staffeln lang den Kampf gegen das Verbrechen in Hell's Kitchen aufgenommen hat, kehrt der Superheld nun knapp sieben Jahre später in Daredevil: Born Again auf Disney+ zurück. Marvel-Fans können sich dabei noch auf eine lange Reise mit Matt Murdock freuen, denn Staffel 2 ist bereits in Arbeit.

Die 2. Staffel von Daredevil Born Again wird noch vor Streaming-Start von Staffel 1 gedreht

Wie Charlie Cox kürzlich auf einer Fan Expo erklärte (via ComicBookMovie ) werden die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Daredevil: Born Again noch aufgenommen, bevor die 1. Staffel auf Disney+ eintrifft. Damit dürfen sich Marvel-Fans getrost darauf einstellen, dass sie nicht wieder sieben Jahre auf ein neues Abenteuer des düsteren Rächers warten müssen.

Gleichzeitig erklärte Cox, dass er sich vorstellen könne, noch viele Jahre in den roten Daredevil-Anzug zu schlüpfen:

Die machen sich bereit, einen Comic zu veröffentlichen, in dem Matt Murdock in seinen 60ern ist, also dachte ich mir, 'Oh, okay, super, also haben wir noch Zeit.'

Eine dritte Staffel der Marvel-Serie soll bereits in Entwicklung sein. Diese habe bisher jedoch offiziell noch kein grünes Licht erhalten.

Wann kommt Daredevil: Born Again zu Disney+?

Die 1. Staffel von Daredevil: Born Again startet am 5. März 2025 auf Disney+. Wie viele Folgen uns zum Start erwarten und in welchem Rhythmus diese veröffentlicht werden, steht bisher noch nicht fest. Die Staffel wird 9 Episoden umfassen.

Neben Charlie Cox kehren unter anderem Vincent D'Onofrio als Kingpin, Jon Bernthal als Punisher, Deborah Ann Woll als Karen Page, Elden Henson als Foggy Nelson und Wilson Bethel als Bullseye in der Serie zurück. Dario Scardapane, der unter anderem an der Marvel-Serie The Punisher mitwirkte, steht nun als kreativer Kopf hinter Daredevil: Born Again.

Wenn ihr wissen wollt, welche Serien-Highlights euch 2025 noch erwarten, hört doch einmal in unseren Podcast rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.