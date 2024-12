"Kreativ bankrott": Chris Evans' Avengers-Rückkehr spaltet Marvel-Fans

Nachdem bereits Robert Downey Jr. in Avengers 5: Doomsday zurückkehren wird, wurde nun auch Chris Evans offiziell bestätigt. Bei Marvel-Fans kommt die Nachricht unterschiedlich an.

Erst vor wenigen Monaten wurden Mavel-Fans mit der unglaublichen Nachricht überrascht, dass Robert Downey Jr. nach seinem Leinwand-Tod als Iron Man in Avengers 5: Doomsday als Superschurke Doctor Doom zurückkehren wird. Nun erreicht Anhänger:innen der Superheldenschmiede eine ähnliche Hammernachricht: Auch Chris Evans wird im nächsten Avengers-Film zurückkehren, bisher jedoch in einer noch unbekannten Rolle.

Bei Marvel-Fans sorgt diese Nachricht für gemischte Gefühle. Während viele mit Freude reagierten, konnten andere nur mit dem Kopf schütteln.

Chris Evans' Avengers-Rückkehr sorgt auch für Ärger unter Marvel-Fans

Viele Marvel-Fans verliehen ihren Gefühlen zu Chris Evans' Avengers-Rückkehr kurz nach Veröffentlichung der Nachricht auf X (ehemals Twitter) Ausdruck. Bei einem Fan sorgt das Casting für Unverständnis, da es die Geschehnisse im Finale von Avengers: Endgame untergrabe:

Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man Endgame meisterhaft als Abschied von Robert Downey Jr. und Chris Evans im MCU aufbaut, nur um sie im nächsten Avengers-Film nach Endgame zurückzubringen.

Ich sage nicht, dass es Endgame ruiniert oder so, aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es fühle sich nicht extrem flach an.

Ein anderer Fan pflichtete der Reaktion bei und hatte direkt eine mögliche Antwort auf diese Frage parat: "Geld, die Antwort ist Geld." Ein weiterer Fan kommentierte dazu: "Wenn man kreativ bankrott ist."

Noch ein User auf X reihte sich beim Gefühl ein, die Casting-Entscheidung um Evans würde Avengers: Endgame untergraben: "Chris Evans wurde in Avengers: Doomsday gecastet ... also ist die ganze emotionale Tragkraft von Engame jetzt dahin??"

Ein weiterer User verglich die Situation mit Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker E.T. und rief Fans dazu auf, sich vorzustellen, der Film hätte anders geendet:

Robert Downey Jr. UND Chris Evans direkt im nächsten Avengers-Film zurückzubringen nach ihrer 'heldenhaften Opferung' in Endgame ist so, als würde E.T. am nächsten Tag an Elliots Tür klopfen würde und sagen, 'Nee, ich habe dich nur verarscht, ich kann auf jeden Fall mir dir abhängen.'

Andere Marvel-Fans freuen sich über Chris Evans' Rückkehr in Avengers: Doomsday

Andere Fans sahen die Lage positiver. So führte ein User auf X an, dass eine Rückkehr für Evans und Downey Jr. trotz ihres Endgame-Endes Sinn ergebe, da dies auch in den Comics so ähnlich vorkomme:

Endgame ist kein Abschied von ihnen, es ist nur das Ende einer Ära. Ein kleiner Abschied. Es war eine Weitergabe der Fackel an neue Figuren. Auch in den Comics kehren Figuren für große Events zurück.

Ein weiterer Fan teilte ein aufgeregtes GIF auf X und schrieb dazu: "CHRIS EVANS KEHRT IN AVENGERS ZURÜCK". Ein anderer User schrieb: "Ich bin soooo verdammt glücklich, dass Chris Evans für Avengers: Doomsday zurückkehrt." Noch ein Fan erklärte:

JA ZU ALLEM DAVON ... Chris Evans ist drin ... Wir bringen die ganze Band wieder zusammen in Avengers: Doomsday. Hoffentlich sehen wir sie auch zusammen in Secret Wars für ein großes Finale.

Ein anderer Fan brachte die gespaltenen Reaktionen seiner Mitanhänger:innen wohl am besten auf den Punkt:

Die Leute heulen wegen Chris Evans' Rückkehr für Avengers Doomsday herum, als ob sie nicht am Eröffnungstag da wären um es sich anzusehen.

Das Ergebnis dürfen wir am 29. April 2026 auf der großen Leinwand begutachten, wenn Avengers: Doomsday in den deutschen Kinos startet.