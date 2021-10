Kult-Horror kehrt nach 6 Jahren zurück: Mit Paranormal Activity 7 (!) wird alles anders

Im neuen Paranormal Activity-Film gibt es wieder Found-Footage-Horror, aber trotzdem wirkt sehr viel verändert. Schaut den ersten Trailer zu Teil 7, der das veränderte Setting vorstellt.

Wer dachte, dass das Paranormal Activity-Franchise nach fünf Teilen am Ende angekommen ist, hat sich getäuscht. Paramount will der Reihe nochmal neues Leben einhauchen mit einem Film, der praktisch als Reboot funktionieren und bekannte Elemente auffrischen soll.

Das Ergebnis trägt den Titel Paranormal Activity: Next of Kin und kommt in den USA nicht mehr ins Kino, sondern exklusiv zum Streamingdienst Paramount+. Bevor der Film bei uns nächstes Jahr auf der großen Leinwand zu sehen ist, könnt ihr euch jetzt schon mal einen ersten Trailer zu dem Horrorfilm anschauen.

Paranormal Activity 7 wirkt professioneller und zeigt ein verändertes Setting

Die Handlung des neuen Paranormal Activity-Films dreht sich um die Dokumentarfilmerin Margot (Emily Bader), die sich mit einem kleinen Team zu einer amischen Gemeinschaft begibt, wo sie Spuren ihrer vor langer Zeit verschollenen Mutter nachgehen will. Natürlich dauert es nicht lange, bis sich die seltsamen Vorfälle häufen.

Schaut den ersten Trailer zu Paranormal Activity: Next of Kin:

Paranormal Activity Next of Kin - Trailer (English) HD

Von dem kleinen Filmexperiment, das 2007 mit nur 15.000 Dollar Budget das Box Office eroberte, ist im kommenden Teil der Horror-Reihe nicht mehr viel zu erkennen. Paranormal Activity: Next of Kin setzt zwar immer noch auf wacklige Found-Footage-Optik, sieht aber trotzdem deutlich professioneller und hochwertiger produziert ist aus als die bisherigen Filme des Franchise.

Inszeniert wurde das Reboot von The Signal- und Underwater-Regisseur William Eubank, der anscheinend von jüngeren Horror-Hypes wie Ari Asters Midsommar inspiriert wurde. Die ersten Eindrücke aus dem Trailer zu Paranormal Activity: Next of Kin strahlen zumindest ähnlich okkult angehauchten Sekten-Horror aus.

In Deutschland soll Paranormal Activity 7 am 3. März 2022 in die Kinos kommen.

