Kult-Horror kehrt zurück: Erster Trailer zu Evil Dead Rise verspricht wochenlange Albträume und Dämonen

Die kultige Splatter-Reihe Evil Dead kehrt mit einem 5. Film zurück. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Evil Dead Rise, der ein albtraumhaftes Horror-Erlebnis verspricht.

Horrorfans können sich im neuen Kinojahr 2023 auf die Rückkehr einiger beliebter Horror-Franchises freuen. Neben Scream 6, Insidious 5 und Saw 10 wird auch eine Kultreihe wiederbelebt, die bereits seit über 40 Jahren albtraumhaften Horror und Gore-Exzesse abliefert. Die Rede ist von Evil Dead bzw. Tanz der Teufel.

In wenigen Monaten startet bereits das 5. Kapitel der Evil Dead-Saga in den Kinos. Nun wurde der erste Teaser-Trailer zu Evil Dead Rise veröffentlicht, der jede Menge verstörende Schockmomente und bösartigen Dämonen-Horror mit hohem Blutzoll verspricht.

Der erste Trailer zu Evil Dead Rise

Evil Dead Rise - Trailer 1 (Englisch)

Mit Evil Dead Rise beschreitet das Horrorfranchise neue Wege. Denn der 5. Film der Reihe knüpft weder an die ersten drei Teile, das Evil Dead-Reboot aus dem Jahr 2013 oder die Serie Ash vs Evil Dead an. Stattdessen wird eine neue Geschichte erzählt, bei der das Nekronomicon Ex-Mortis seinen Weg in einen Apartmentgebäude in Los Angeles findet.

Fans wissen, dass man besser nicht aus diesem okkulten Buch vorlesen sollte. Und so wird der Wohnkomplex für die Bewohner:innen bald zum Hort dämonischer Mächte. Darunter befindet sich auch die alleinerziehende Mutter Ellie (Alyssa Sutherland), die von einem parasitären Dämon übernommen wird. Für ihre drei Kinder und ihre Schwester Beth (Lily Sullivan) beginnt nun ein blutgetränkter Albtraum.



Geschrieben und inszeniert wurde der neue Evil Dead-Film von Lee Cronin, der zuvor mit seinem Debüt-Schocker The Hole in the Ground Gruselfans begeisterte. Ein Wiedersehen mit der von Bruce Campbell gespielten Evil Dead-Ikone Ash wird es leider nicht geben. Stattdessen fungiert er neben Sam Raimi als ausführender Produzent des Horrorschockers, der laut Campbell der gruseligste Film der Reihe sein soll.

Wann startet Evil Dead Rise im Kino?

Der bereits 5. Evil Dead-Film sollte ursprürglich beim Streamingdienst HBO Max erscheinen. Für Horrorfans wurde dieser Plan glücklicherweise geändert und Evil Dead Rise wird nun in den USA ab dem 21. April 2023 auf der großen Leinwand zu sehen sein. In Deutschland startet der Film bereits einen Tag früher, am 20. April 2023, in den Kinos.

