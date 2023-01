Die 5 besten Horrorfilme 2022 und wo ihr sie schauen könnt – Alien-Terror, Dating-Hölle und groteske Körperverformungen

Das Filmjahr 2022 hatte für Horror-Fans viele Highlights zu bieten. Ich habe eine Top 5 mit Empfehlungen für euch zusammengestellt.

Eine Auswahl der besten Horrorfilme des Jahres ist gar nicht so leicht. 2022 hatte für Genre-Fans viele Kracher zu bieten und ohne Probleme könnten wir euch mindestens eine Top 10 präsentieren. Wir wollten die Liste trotzdem weiter eingrenzen. Also habe ich mich für fünf Horrorfilme entschieden, die ich euch persönlich aus dem starken Kinojahr 2022 vorstellen und empfehlen will.

Die besten Horrorfilme 2022 – Platz 5: Bodies Bodies Bodies

Bodies Bodies Bodies - Trailer (Deutsch) HD

Der Mix aus derbem Horror und bissiger Zoomer-Abrechnung ist der bessere Scream 5. Für Bodies Bodies Bodies fängt Regisseurin Halina Reijn das Lebensgefühl der Generation Z ein, die sich Twitter-Buzzwords ohne Sinn und Verstand an den Kopf wirft. Wenig überraschend verzweifelt sie (mit einem potenziellen Killer unter sich) dafür an der realen Welt.

Ohne erhobenen Zeigefinger ist der Horrorfilm mit spielerischer Boshaftigkeit inszeniert, während der stylishe, zwischen Spring Breakers, Heathers und Freitag der 13. angelegte Bodies Bodies Bodies immer den richtigen Ton zwischen überzogenem Slasher-Fest und gewitzter Satire trifft.

Die besten Horrorfilme 2022 – Platz 4: Crimes of the Future

Crimes of the Future - Trailer (Deutsch) HD

Als Meister des Body-Horrors wurde die Rückkehr von David Cronenberg acht Jahre nach Maps to the Stars mit viel Spannung erwartet. Sein neuer Spielfilm verbindet dystopische Alptraum-Bilder mit aufregenden Ideen über die Zukunft einer Menschheit, die sämtliche Möglichkeiten der Transformation schon durchgespielt hat.

Groteske Körper, lustvolle Operationen und bizarre Akte dazwischen bildet Cronenberg fast schon elegant ab, während seine postapokalyptische Welt reduziert und gleichzeitig atmosphärisch zum Leben erwacht. Crimes of the Future entpuppt sich vor allem als konsequenter Post-Körperhorror-Film, in dem es darum geht, inmitten all der bizarren Anwandlungen ein neues menschliches Dasein zu formen.

Die besten Horrorfilme 2022 – Platz 3: Fresh

Fresh - Trailer (Deutsch) HD

Das Dating-Leben kann die Hölle sein und Fresh zeigt die grauenerregendste Version davon. Das großartige Langfilmdebüt von Mimi Cave beginnt irreführend als sympathische Indie-Komödie rund um oberflächliche Dating-Apps, peinliche Treffen, Einsamkeit und Frust. Nach einer halben Stunde setzt in Fresh dann der Vorspann ein und wir sind mit Protagonistin Noa (Normal People-Star Daisy Edgar-Jones) in einem Alptraum gelandet.

Mit beklemmender Anspannung und schwarzhumorigen Spitzen verpackt die Regisseurin das Szenario in schicke Bilder, während sich der Horror oft als morbides Kopfkino präsentiert. Und Marvel-Star Sebastian Stan sorgt in seiner kannibalistisch-ungemütlichen Rolle dafür, dass ihr euren nächsten Teller Spaghetti Bolognese nach dem Film garantiert mit anderen Augen seht.

Die besten Horrorfilme 2022 – Platz 2: The Menu

The Menu - Trailer (Deutsch) HD

Das ebenso exquisite wie exklusive Dinner einer ausgewählten Gruppe von Gästen wird in The Menu zur Abfolge schockierender und bitterer Überraschungen. Mark Mylods Film erinnert durch die urkomische Abrechnung mit der Elite an den gefeierten Triangle of Sadness.

The Menu ist im Vergleich zu Ruben Östlunds Film aber rund eine Dreiviertelstunde kürzer und noch böser, während Ralph Fiennes als teuflischer Küchenchef so entfesselt aufspielt wie lange nicht mehr. Wie er die großartige Besetzung in den Abgrund stößt, während Food Porn- und Fine Dining-Obsessionen zum schwer verdaulichen Brocken werden, ist das größte Horror-Vergnügen 2022.

The Menu ist am 17. November in den deutschen Kinos gestartet und noch nicht fürs Heimkino verfügbar oder vorbestellbar.

Die besten Horrorfilme 2022 – Platz 1: Nope

Nope - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nach seinen Hits Get Out und Wir ist Jordan Peele mit einem packenden Film irgendwo zwischen Western, Horror und Science-Fiction zurückgekehrt. Nope ist im Vergleich zu den vorherigen Werken des Regisseurs praktisch ein Blockbuster, der trotzdem mit der typischen audiovisuellen Brillanz von Peele daherkommt und einige unfassbar gruselige Szenen entfesselt.

Mit Elementen des Invasions-Terrors von Steven Spielbergs Krieg der Welten und der Tier-Horror-Bedrohung aus Der weiße Hai ist Nope ein spektakulärer Genre-Mix, der neben einer kaum begreifbaren Bedrohung in den Wolken auch clever vom Reiz des Spektakels und den gefährlichen Abgründen darin erzählt.



Was sind für euch die besten Horrorfilme aus dem Jahr 2022?