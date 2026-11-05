Er wurde gerade 87 Jahre alt, hat 5 Kultfilme gedreht und ist immer noch aktiv: Diese Filmlegende war in James Bond, Harry Potter und der wohl legendärsten Schauspieltruppe überhaupt

Vermutlich jeder Filmfan wird irgendeine Verbindung zu John Cleese haben. Der britische Comedian und Schauspieler, der erst am 27. Oktober 2026 seinen 87. Geburtstag feiern konnte, ist den meisten vermutlich durch die Comedy-Gruppe Monty Python bekannt, der er bis zu deren Auflösung im Jahr 2014 angehörte. Cleese kann in seiner langen Karriere aber noch auf viele weitere große Erfolge und Meilensteine zurückblicken.
John Cleese hat als Monty Python-Mitglied mehrere Kultfilme mit geschaffen
Cleese wuchs in dem englischen Ferienort Weston-super-Mare in Somerset als Sohn einer Mittelschichtsfamilie auf. Später studierte er Jura am Downing College in Cambridge, wobei seine Leidenschaft schon damals der Comedy galt und er viele Witze sammelte und erzählte, um sein Umfeld zum Lachen zu bringen.
Sein komödiantisches Talent führte ihn nach dem Uniabschluss durch mehrere Radioshows, Theatergruppen und Fernsehauftritte, wodurch er Komiker wie Graham Chapman und Terry Gilliam kennenlernte. Gemeinsam mit Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin gründeten sie schließlich die Komikergruppe Monty Python, die mit der BBC-Show Monty Python's Flying Circus sowie insgesamt fünf teils extrem gefeierten Filmen zu absoluten Kultstars wurden.
Als Monty Python schufen sie folgende Filme:
-
Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft (1971)
-
Die Ritter der Kokosnuß (1975)
-
Das Leben des Brian (1979)
-
Monty Python Live At The Hollywood Bowl (1982)
-
Der Sinn des Lebens (1983)
Neben seiner Comedy-Laufbahn spielte Cleese in einigen Mega-Franchises mit
Nach dem Hype um Monty Python ab den 60ern schuf Cleese mit seiner damaligen Ehefrau Connie Booth die Serie Fawlty Towers. Die brachte es zwischen 1975 und 1979 zwar nur auf zwölf Folgen in zwei Staffeln, doch die irrwitzige Story um den Hotelbetreiber Basil Fawlty gilt bis heute als Klassiker unter den britischen Sitcoms. Einer seiner größten Kinoerfolge ist seine Rolle in der Komödie Ein Fisch namens Wanda von 1988, für die er auch das Drehbuch schrieb.
- Auch interessant: Diese Schauspiellegende ist mit 91 Jahren ebenfalls noch aktiv
Auf der großen Leinwand hinterließ Cleese über die Jahrzehnte auch seine Spuren in zwei Mega-Franchises. So spielte er das erfinderische Technik-Genie Q in den Brosnan-Bonds James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug und James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag. Außerdem verbreitete er viel Spaß in Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens als Gryffindor-Hausgeist, besser bekannt als der Fast Kopflose Nick.
In den letzten Jahren war die 87-jährige Comedy-Legende weiterhin aktiv. Neben einer neuen Talkshow namens The Dinosaur Hour aus dem Jahr 2023 überraschte er in der 4. Staffel des deutschen Amazon Prime-Hits LOL: Last One Laughing mit einem witzigen Gastauftritt.
Zuletzt noch wissenswert: Der Nachname von John Cleese ähnelt nicht zufällig Cheese, denn seine Eltern hatten tatsächlich noch diesen Nachnamen. Johns Vater fand Cheese aber so peinlich, dass er sich unter Cleese während des Ersten Weltkriegs bei der Armee meldete und diesen Nachnamen 1923 rechtlich geltend eintragen ließ.