Er wurde gerade 87 Jahre alt, hat 5 Kultfilme gedreht und ist immer noch aktiv: Diese Filmlegende war in James Bond, Harry Potter und der wohl legendärsten Schauspieltruppe überhaupt

Als Mitglied der legendären Monty Python-Truppe ist John Cleese einer der einflussreichsten Komiker und Schauspieler der Filmgeschichte. Der kürzlich 87 Jahre alt gewordene Brite hat aber noch viel mehr Erfolge vorzuweisen.

Vermutlich jeder Filmfan wird irgendeine Verbindung zu John Cleese haben. Der britische Comedian und Schauspieler, der erst am 27. Oktober 2026 seinen 87. Geburtstag feiern konnte, ist den meisten vermutlich durch die Comedy-Gruppe Monty Python bekannt, der er bis zu deren Auflösung im Jahr 2014 angehörte. Cleese kann in seiner langen Karriere aber noch auf viele weitere große Erfolge und Meilensteine zurückblicken.

John Cleese hat als Monty Python-Mitglied mehrere Kultfilme mit geschaffen

Cleese wuchs in dem englischen Ferienort Weston-super-Mare in Somerset als Sohn einer Mittelschichtsfamilie auf. Später studierte er Jura am Downing College in Cambridge, wobei seine Leidenschaft schon damals der Comedy galt und er viele Witze sammelte und erzählte, um sein Umfeld zum Lachen zu bringen.

Sein komödiantisches Talent führte ihn nach dem Uniabschluss durch mehrere Radioshows, Theatergruppen und Fernsehauftritte, wodurch er Komiker wie Graham Chapman und Terry Gilliam kennenlernte. Gemeinsam mit Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin gründeten sie schließlich die Komikergruppe Monty Python, die mit der BBC-Show Monty Python's Flying Circus sowie insgesamt fünf teils extrem gefeierten Filmen zu absoluten Kultstars wurden.