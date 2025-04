Kultige Horror-Reihe kehrt zurück, nachdem ihr Ruf komplett ruiniert wurde: Trailer zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ist zurück: Teil 4 verpasst der Reihe ein Reboot und bringt im ersten Trailer zwei große Original-Stars zurück.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast an:

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ist absoluter Horror-Kult. Schade ist für viele Fans nur, dass das Franchise vor wenigen Jahren mit einer misslungenen Serien-Adaption fortgesetzt wurde. Das könnte jetzt der vierte und neueste Kinofilm, der ebenfalls Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast heißt, wieder geradebiegen.verspricht jedenfalls ein absolutes Schocker-Highlight.

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast - Trailer (Deutsch) HD

Horror-Reboot Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast bringt 2 Original-Stars zurück

Die offizielle Story des Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Reboots wird vielen Fans bekannt vorkommen: Fünf Freunde verursachen mit dem Auto einen tödlichen Unfall und beschließen, das Ereignis zu vertuschen. Doch ein Jahr später rächt sich ein mörderischer Killer an ihnen, der ihr Geheimnis zu kennen scheint.

Die Protagonisten finden heraus, dass sich bereits 1997 ein ganz ähnlicher Fall in ihrer Stadt Southport zugetragen hat. Und wenden sich an die Überlebenden Julie James (Jennifer Love Hewitt) und Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.), um dem Tod zu entgehen.

Viele Fans werden sich über die Original-Stars Love Hewitt und Prinze Jr. freuen. Beide kehren nach 27 Jahren zum Franchise zurück: Zuletzt standen sie in Ich weiß noch immer was, du letzten Sommer getan hast für die Horror-Reihe vor der Kamera. Im dritten Teil, einer Direct-to-Video-Veröffentlichung, und der Serien-Adaption waren sie nicht zu sehen.

Wann kommt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4 ins Kino?

Das Reboot Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast erscheint am 17. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Neben den Rückkehrern aus den ersten zwei Filmen gehören unter anderem Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies) und Madelyn Cline (Outer Banks) zur Besetzung.