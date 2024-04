Die Jon Snow-Serie aus der Welt von Game of Thrones und House of the Dragon ist so tot wie ein White Walker mit Drachenglas im Schädel. Fantasy-Star Kit Harington erklärt, warum.

Nach dem großen Fantasy-Hype von Game of Thrones wurden zahlreiche Ableger in Entwicklung geschickt, von denen bisher nur das drachenlastige Prequel House of the Dragon das Licht der Serienwelt erblickt hat. Hoch im Kurs gehandelt wurde darüber hinaus ein Spin-off über den schmollenden Nichtswisser Jon Snow. Zum einen, weil seine Story in der Mutterserie etwas unbefriedigend ausging, zum anderen, weil Schauspieler Kit Harington Lust darauf gehabt hätte.

Von der Serienidee bis zur Veröffentlichung sind es aber unendlich viele Schritte und bei Weitem nicht jedes angedachte Projekt kommt am Ende zustande.



Warum das Fantasy-Spin-off über Jon Snow doch nicht produziert wird

Mit Screen Rant sprach Harington jüngst über das entwickelte Jon Snow-Spin-off und darüber, warum es wie die Azor Ahai-Prophezeiung im Nichts verläuft:

Ich habe nie darüber gesprochen, weil es in Entwicklung war. Ich wollte nicht, dass geleakt wird, dass es entwickelt wird, und ich wollte nicht, dass die Leute mit Theorien anfangen, sich darauf freuen oder die Idee davon hassen, wenn es vielleicht gar nicht gemacht wird. In der Entwicklung schaut man sich nämlich von jedem Winkel an, ob es sich lohnt. Und im Moment tut es das nicht. Im Moment ist es vom Tisch, weil wir nicht die richtige Geschichte finden konnten, die wir alle spannend genug fanden.

Deshalb haben wir uns dazu entschieden, es erst einmal abzulegen. Vielleicht kommt in der Zukunft ein Zeitpunkt, an dem wir dazu zurückkehren, aber für den Moment nicht. Es liegt eindeutig auf Eis.

So bleibt es wohl dabei, dass Jon nach dem Mord an seiner Königin und Partnerin mit den Wildlingen Richtung Norden migriert, um seine Tage jenseits der Ex-Eismauer zuzubringen. You do you, Jon.

Welche Fantasy-Serien aus der Welt von Westeros erwarten uns noch?

Neben House of the Dragon, dessen 2. Staffel am 16. Juni 2024 bei HBO und Sky Deutschland anläuft, wurde bisher nur A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight offiziell bestellt. Dabei handelt es sich um die Adaption von George R.R. Martins Heckenritter-Novelle, die eine viel intimere Geschichte als die großen Palastintrigen der Hauptserien erzählt.

Angedacht waren darüber hinaus Serien mit den Arbeitstiteln Sea Snake, Flea Bottom und 10.000 Ships, die sich um die Abenteuer von Corlys Velaryon, die Heimat von Ser Davos und die Reisen der Kriegerprinzessin Nymeria drehen sollten. Eine Animationsserie namens The Golden Empire, über das chinesisch inspirierte Land Yi Ti, ist seit 2021 für Max in Entwicklung.