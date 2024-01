Kultregisseur Guy Ritchie hat seine erste Netflix-Serie gedreht und der Trailer belebt einen 5 Jahre alten Film des Gangster-Thriller-Gotts neu

Guy Ritchie gibt im März sein Debüt als Netflix-Regisseur mit einer neuen Gangster-Serie. Schaut euch hier den Trailer für The Gentlemen an.

Große Regie-Namen sind im Seriengeschäft schon lange keine Seltenheit mehr. Guy Ritchie allerdings hat seit über 20 Jahren nicht mehr an einer Serie gearbeitet. 2000 war Ritchie an einer Adaption seines Kultfilms Bube Dame König GrAs beteiligt. Für sein Netflix-Debüt greift er aber nicht so tief in die Mottenkiste. Seine erste Serie seit 24 Jahren heißt The Gentlemen und basiert auf dem gleichnamigen Gangster-Thriller mit Matthew McConaughey und Hugh Grant. Nun ist ein Trailer für die starbesetzte Serienversion erschienen.

Schaut euch den deutschen Trailer für die Netflix-Serie an:

The Gentlemen - S01 Teaser Trailer (Deutsch) (HD)

Auch diesmal dreht sich alles um ein Cannabis-Imperium

Theo James (The White Lotus) spielt in The Gentlemen Eddie Horniman, den Duke of Halstead, der nach dem Tod seines Vaters dessen Anwesen erbt. Eddie wird dadurch in die Machenschaften des Cannabis-Imperiums von Bobby Glass (Ray Winstone) verwickelt. Dabei macht er auch Bekanntschaft mit dessen Tochter Susie (Kaya Scodelario), die das Drogengeschäft knallhart führt.

Die Serie wartet mit einigen bekannten Namen auf, Figuren oder Stars aus dem Film gehören nach jetzigem Stand aber nicht zur Besetzung. Zum Cast gehören unter anderem Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito, Joely Richardson (The Tudors), The Covenant-Hauptdarsteller Dar Salim und Ritchie-Stammdarsteller Vinnie Jones.

Dann kommt The Gentlemen von Guy Ritchie zu Netflix

The Gentlemen besteht aus acht Episoden, die im März bei Netflix veröffentlicht werden. Guy Ritchie führte bei den ersten beiden Folgen Regie, fungiert als Produzent und war am Drehbuch beteiligt. Das unterscheidet The Gentlemen von einer anderen "Guy Ritchie-Adaption" der letzten Jahre: Snatch mit Rupert Grint, die es auf zwei Staffeln brachte.

Wer die Filmversion nachholen will, hat derzeit mehrere Optionen. The Gentlemen streamt im Angebot von Netflix, WOW, Amazon Prime Video und anderen.

Podcast mit mehr Tipps: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

