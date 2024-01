Netflix kehrt endgültig zu seiner wohl besten Horror-Reihe zurück: Jetzt gibt es erste Details zum neuen Fear Street-Teil

Netflix setzt seine wahrscheinlich erfolgreichste Horror-Reihe fort und die Handlung klingt jetzt schon äußerst vielversprechend für Genre-Fans.

Vor zweieinhalb Jahren lieferte Netflix mit der Fear Street-Trilogie einen viel geschauten Horror-Hit ab. Jetzt gibt der nächste Film, Fear Street - Teil 4, endlich ein Lebenszeichen von sich und verrät erste Details zur Handlung.

Netflix wählt beliebtes Horror-Thema für Fear Steet 4

2021 erschienen die Horrorfilme Fear Street - Teil 1: 1994, Fear Street - Teil 2: 1978 und Fear Street - Teil 3: 1666 innerhalb kürzester Zeit bei Netflix und gruselten das Publikum durch den Sommer. Angekündigt wurde ein vierter Teil der Fear Street-Reihe samt Regisseurin Chloe Okuno (Watcher) bereits vor einem Jahr, im Dezember 2022. Nun bestätigte aber auch Vorlagen-Autor R.L. Stine, dass es mit dem Sequel vorangeht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Film-News: Ich kann endlich ankündigen, dass ein neuer Fear Street-Film bald bei Netflix in Produktion geht. Er basiert auf meinem Fear Street-Buch The Prom Queen. Gute Neuigkeiten!

Die Hauptreihe der Fear Street-Romane umfasst insgesamt 51 Werke. Bei dem von R.L. Stine erwähnten Roman The Prom Queen * handelt es sich um den 15. Band seiner Grusel-Jugendbücher. Im Deutschen trägt es den Titel Mörderischer Tanz: Hinter dem Vorhang lauert der Tod *. Netflix wählt hier mit dem Highschool-Setting samt blutigem Abschlussball ein spätestens seit Carrie beliebtes Horror-Thema.

In der Buchvorlage des verfilmten Fear Street-Bandes kann Lizzy ihr Glück kaum fassen, als sie zusammen mit vier weiteren Kandidatinnen zur Königin des Schulabschlussballs nominiert wird. Doch dann beginnt jemand, die potenziellen Ballköniginnen zu ermorden. Um nicht das nächste Opfer zu werden, versucht Lizzy herauszufinden, wer hinter den grausamen Tötungen steckt.

Wird Fear Steet 4 auf Netflix' vorigen Trilogie Bezug nehmen?

Ob Fear Street 4 ein alleinstehender Film wird oder in irgendeiner Weise auf die drei Vorgänger-Filme angebunden ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Dass der neue Horrorfilm, anders als die erste Trilogie, eine feste Vorlage hat, spricht eher dafür, dass er für sich genommen funktionieren soll. Zugleich stellt Screenrant aber heraus, dass schon die ersten Filme in der fiktiven Ortschaft Shadyside spielten, wo auch The Prom Queen angesiedelt ist.

Netflix Netflix Netflix

Eine Rückkehr bekannter Fear Street-Figuren, vor allem aus dem in den 90ern angesiedelten ersten Teil, wäre bei Netflix' Neubelebung der ikonischen Horror-Reihe gut möglich, zumindest in Nebenrollen. Nachdem schon die ersten Fear Street-Filme Slasher-Ikonen Hommage zollten (Teil 1 erinnerte an Scream, Teil 2 an Freitag der 13.) wird sicher auch bei der Jagd auf die Schönheitskönigin wieder viel Genre-Liebe in den neuen Film einfließen.

Wann kommt der 4. Teil von Fear Street zu Netflix?

Ein konkreter Netflix-Start von Fear Street 4 steht noch nicht fest. Ideal wäre natürlich eine Veröffentlichung zu Halloween. Doch da die Dreharbeiten für den Horrorfilm erst im Frühling beginnen sollen, ist es wahrscheinlicher, dass das Sequel den Streamer erst 2025 erreicht.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.