Kurz nach Kinostart bei Disney+: Marvel-Blockbuster Doctor Strange 2 schon bald in Deutschland streamen

Nach dem Kinostart von Doctor Strange 2 können Marvel-Fans den Blockbuster schon bald zu Hause streamen. Ende Juni kommt der neue MCU-Kracher ins Disney+-Abo.

Nach Spider-Man: No Way Home hat Marvel mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness den nächsten Hit gelandet. Rund einen Monat nach Kinostart steht der MCU-Blockbuster weltweit schon bei einem Einspielergebnis von fast 900 Millionen Dollar .

Falls ihr Doctor Strange 2 noch nicht gesehen haben solltet oder unbedingt zu Hause streamen wollt, habt ihr schon bald die Gelegenheit dazu. Ende Juni kommt der Film ins Abo bei Disney+.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu Doctor Strange 2:

Doctor Strange 2 ist ein ECHTER Sam Raimi Film | Multiverse of Madness Review

Doctor Strange 2 stürzt euch schon bald bei Disney+ ins Multiversums-Chaos

Wie Marvel auf Twitter verkündete, kommt Doctor Strange in the Multiverse of Madness am 22. Juni ins Disney+-Abo:

In der Story des Doctor Strange-Sequels muss sich der Superheld immer noch mit den Konsequenzen des Multiversums aus No Way Home auseinandersetzen. Dabei trifft er auf die Teenagerin America Chavez ((Xochitl Gomez), die Portale öffnen und durch sämtliche Parallelwelten reisen kann. Schnell wird sie zum Ziel von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), die nach den Ereignissen der MCU-Serie WandaVision auf der Suche nach ihren Söhnen ist.

Neben der Handlung im Multiversum und einigen überraschenden Cameos besticht Doctor Strange in the Multiverse of Madness vor allem durch den Regisseur. Sam Raimi drehte zuvor Filme wie die Evil Dead-Reihe und die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire.

Für Doctor Strange 2 vereint er seine Erfahrungen aus beiden Welten, um einen Superhelden-Blockbuster mit einigen ungewohnt heftigen Horror-Momenten zu erschaffen.



