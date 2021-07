Kurzer Prozess bei Netflix: Kevin James' King of Queens-Nachfolger scheitert kläglich

Netflix hat mal wieder durchgegriffen und vier Comedy-Serien abgesetzt. Zu den Serien, die keine Zukunft haben, zählt auch die Kevin James-Serie The Crew.

Mit seiner Rolle als Doug Heffernan in King of Queens ist Kevin James Teil einer der kultigsten Sitcoms geworden. Bei Netflix ist ihm dieser Erfolg aber nicht nochmal vergönnt. Die neue Serie The Crew mit dem Star ist von Netflix nach nur einer Staffel abgesetzt worden.

Darüber hinaus hat der Streamingdienst drei weitere Comedy-Serien nicht verlängert. Es ist wieder mal ein Zeichen für die fatale Schnelllebigkeit der unzähligen Netflix-Veröffentlichungen.

Netflix setzt The Crew mit Kevin James und drei weitere Comedy-Serien ab

In The Crew spielt Kevin James den Chef eines NASCAR-Teams, das nach dem Rückzug des Besitzers an dessen Tochter übergeht, die die Werkstatt des Teams modernisieren will. Am 15. Februar 2021 veröffentlichte Netflix die 1. Staffel der Serie mit 10 Folgen. Wie jetzt feststeht, wird es dabei bleiben.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Crew schauen:

The Crew - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Neben der neuen Serie mit Kevin James hat Netflix laut dem Hollywood Reporter außerdem diese drei Comedy-Serien abgesetzt:

Die Absetzung von The Crew ist wieder mal ein Zeichen dafür, wie schnell- oder kurzlebig das Streaming-System abläuft. Als King of Queens ab Ende der 90er im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war das Sehverhalten noch ganz anders. Durch das viel übersichtlichere TV-Angebot war es kein Problem, dass sich eine Sitcom wie King of Queens über Jahre zum Kulthit entwickeln konnte.

Der Veröffentlichungsrhythmus der aktuellen Streaming-Dienste wie Netflix ist da viel härter. Sobald eine neue, meist auf einen Schlag veröffentlichte Serie nicht sofort durchschlägt oder in der ersten Woche in der Top 10 landet, sieht es für die Zukunft der jeweiligen Produktion schon schwierig aus. So kam es auch dazu, dass die neue Comedy-Serie mit Kevin James eher ein kurzes Nischen-Dasein fristete, bevor Netflix jetzt endgültig den Stecker gezogen hat.

