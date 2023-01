Von epischer Sci-Fi-Fortsetzung bis genialer Leonardo DiCaprio-Reunion: Das sind die 30 größten Film-Highlights 2023

Neben Marvel-Sequels und Fortsetzungen für Indiana Jones und Dune wartet 2023 eine beträchtliche Anzahl Filme auf uns, die unsere Action-, Science-Fiction- und Horror-Liebe abdecken wollen.

Die Vorschau auf das Film-Jahr 2023 umfasst Highlights im Kino und Stream, denen wir aufgeregt entgegenfiebern. Wir blicken auf die Zahl der Moviepilot-Vormerkungen und stellen euch (wie schon bei den meist vorgemerkten Filmen 2022) die Titel vor, auf die sich die meisten von euch freuen. (Stand der Daten: 27.12.2022)

Platz 30 bis 29 der heißerwarteten Filme 2023

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer (Deutsch) HD

Platz 20 bis 19 der meist erwarteten Filme 2023

Platz 10 der meist erwarteten Filme 2023: Dune 2 - Das Sequel zum Wüstenplaneten

Warner Filme 2023: Dune 2

Dune wurde 2021 zum Sci-Fi-Hit des Jahres und nach allem, was wir zum Sequel wissen, verspricht Dune 2 an diesen Erfolg anzuknüpfen, wenn Paul Atreides (Timothée Chalamet) als Sandwurmreiter mit den Harkonnen um die Herrschaft des Wüstenplaneten kämpft. Denis Villeneuve verfilmt nun auch die zweite Hälfte des gleichnamigen Romans * von Frank Herbert, wobei Zendayas Chani eine größere Rolle spielen soll.

Vormerkungen: 200

Kinostart: 2. November 2023

Dune 1 bei WOW streamen *

Platz 9 der meist erwarteten Filme 2023: Ein Wiedersehen mit John Wick

John Wick 4 - Sneak Peek (Deutsch) HD

John Wick: Kapitel 4 lässt Keanu Reeves als Auftragskiller und Hunderächer zurückkehren, dem sein Ruhestand einfach nicht vergönnt ist. Nachdem am Ende von John Wick: Kapitel 3 die Assassinen-Jagd auf ihn eröffnet wurde, ist uns ein Action-Fest der Extraklasse sicher, das sich auf dem ganzen Globus abspielen soll.

Vormerkungen: 202

Kinostart: 23. März 2023

Platz 8 der meist erwarteten Filme 2023: Sylvester Stallones Expendables-Truppe schlägt wieder zu

Lionsgate The Expendables 4 kommt 2023

Nach einer 9-jährigen Pause seit The Expendables 3 kehrt Sylvester Stallone in The Expendables 4 zurück, diesmal, um sich mit Waffenhändlern und deren umfangreicher Privatarmee anzulegen. Zur versammelten Action-Truppe mit Kampferfahrung zählen unter anderem Jason Statham, Dolph Lundgren, Tony Jaa, 50 Cent, Iko Uwais und Megan Fox.

Vormerkungen: 208

Kinostart: 21. September 2023

The Expendables bei WOW streamen *

Platz 7 der meist erwarteten Filme 2023: Christopher Nolan Returns

Oppenheimer - Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Sci-Fi-Blockbuster Tenet wird es im neuen Film von Regie-Liebling Christopher Nolan wieder historisch: Nach dem Zweiter-Weltkriegs-Film Dunkirk widmet er sich niemand Geringerem als dem Atombomben-Erfinder Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy. Wobei der Film im Vorfeld schon durch seine "realistischen Explosionen" von sich reden machte.

Vormerkungen: 215

Kinostart: 20. Juli 2023

Platz 6 der meist erwarteten Filme 2023: Brendan Frasers Wal

The Whale - Trailer (English) HD

The Whale hat mit Darren Aronofsky (Black Swan, Mother!) nicht nur einen beliebten Regisseur, sondern auch einen extrem verwandelten Brendan Fraser im Gepäck. Das macht den Film eines übergewichtigen Englisch-Lehrers, der wieder einen Draht zu seiner entfremdeten Tochter finden will, zu einem mit Spannung erwarteten Drama.



Vormerkungen: 251

Kinostart: 27. April 2023

Moviepilot-Review zu The Whale

Platz 5 der meist erwarteten Filme 2023: Martin McDonaghs neuer Film

The Banshees of Inisherin - Trailer (Deutsch) HD

Außerhalb Deutschlands hat sich The Banshees of Inisherin längst zum Kritiker- und Festival-Hit gemausert. Nun kommt der neue schwarzhumorige Film von Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) auch zu uns und vereint das Brügge sehen... und sterben?-Duo Brendan Gleeson und Colin Farrell vor der Kamera. Dass ein lebenslanger bester Kumpel hier dem anderen die Freundschaft kündigt, hat weitreichende Konsequenzen auf einer kleinen irischen Insel.



Vormerkungen: 280

Kinostart: 5. Januar 2023

Moviepilot-Review zu The Banshees of Inisherin

Platz 4 der meist erwarteten Filme 2023: Der schnellste DC-Held The Flash

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Nach langer Wartezeit ist es endlich so weit: Justice League-Mitglied The Flash bekommt seinen DC-Solo-Film von Es-Regisseur Andy Muschietti. Wie in der Comic-Vorlage Flashpoint versucht Barry Allen (Ezra Miller) seine Mutter zu retten. Noch spannender ist da nur die kontroverse Entstehungsgeschichte des Superhelden-Streifens.

Vormerkungen: 298

Kinostart: 22. Juni 2023

Platz 3 der meist erwarteten Filme 2023: Guardians of the Galaxy 3

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Nach mehreren Gastauftritten in anderen Marvel-Filmen sowie ihrem Weihnachtsfilmchen The Guardians of the Galaxy Holiday Special melden sich die selbsternannten Weltall-Wächter 2023 mit ihrem dritten Film zurück: Guardians of the Galaxy 3. Dabei warf die Star-gespickte Fortsetzung im ersten Trailer zuletzt schon viele Fragen und Gefühle auf, die die Vorfreude weiter anheizten.



Vormerkungen: 306

Kinostart: 3. Mai 2023

Guardians of the Galaxy 1 & 2 bei Disney+ streamen *

Platz 2 der meist erwarteten Filme 2023: Martin Scorseses neuer Leonardo DiCaprio-Film

Paramount Pictures Filme 2023: Martin Scorsese Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio

Die Filme von Regie-Legende Martin Scorsese stehen immer hoch im Kurs. Die Buchverfilmung Killers of the Flower Moon bildet da keine Ausnahme. Superstar Leonardo DiCaprio wird in den 1920ern in die Untersuchung eines Mordes an amerikanischen Ureinwohnern verwickelt.



Vormerkungen: 309

Kinostart: noch unbekannt

Platz 1 der meist erwarteten Filme 2023: Indys Rückkehr in Indiana Jones 5

Indiana Jones und der Ruf des Schicksals - Trailer (Deutsch) HD

An die Spitze der am stärksten herbeigesehnten Filme 2023 setzt sich Indiana Jones und der Ruf des Schicksals, wo Harrison Ford zum fünften und letzten Mal in die Rolle des Peitschen-schwingenden Archäologie-Professors schlüpft. Alle bisher bekannten Infos deuten auf ein spaßiges Action-Abenteuer hin, das nach 15 Jahren mit einer teilweise verjüngten Hauptfigur an Teil 4 anschließt.



Vormerkungen: 518

Kinostart: 29. Juni 2023

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



