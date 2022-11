Lässt Publikum kotzen: Der größte Horror-Hype des Jahres kommt unglaublicherweise ungeschnitten zu uns ins Kino

Wegen dem Horrorfilm Terrifier 2 übergeben sich in den USA Menschen im Kino. Das geht bald auch bei uns. Und zwar noch vor Ende des Jahres.

Der Hype um den ultrabrutalen Horrorfilm Terrifier 2 reißt nicht ab. Jetzt soll der Schocker um den serienkillenden Clown Art (David Howard Thornton), der in den USA Zuschauer:innen kotzen und in Ohnmacht fallen ließ, auch zu uns kommen. Und zwar in ungeschnittener Version.

Ultrabrutaler FSK 18-Horror wird schon bald deutsches Publikum verstören

Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Moviepilot vorliegt. Demzufolge soll der blutige Horrorfilm am 8. Dezember 2022 in ausgewählten deutschen Kinos anlaufen. Offenbar hat die Kinofassung eine FSK 18-Freigabe erhalten und wird in all ihrem Glanz auf der Leinwand gezeigt.

Viele deutsche Fans waren aufgrund des Gewaltgrads nicht von einem Kinostart des Films ausgegangen. Bereits der erste Terrifier mutete Zuschauer:innen mit der minutenlangen Verstümmelung und Tötung der Opfer einiges zu und erhielt hierzulande keine Jugendfreigabe.

Regisseur Damien Leone erklärte schon, dass er mit seinen Filmen das durch Hollywood begrenzte Darstellungspotenzial von Gewalt in Filmen erweitern wolle. "Man kann einen Menschen nur auf eine begrenzte Art und Weise zerteilen", äußerte er gegenüber SFX (hier zitiert von Gamesradar ). Welche Möglichkeiten einem bleiben, wird bald auch ein deutsches Publikum herausfinden.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr euch Terrifier 2 im Kino anschauen?