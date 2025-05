Legendäre Avengers-Szene stand nicht im Drehbuch: Wir haben sie Robert Downey Jr. zu verdanken

Robert Downey Jr. hat am Set von Avengers gerne improvisiert. Dies führte zu Nachdrehs nach der Premiere und einer Szene, die niemand erwartete.

In Marvel's The Avengers trafen die Marvel-Helden aus dem MCU zum ersten Mal aufeinander. Das bedeutete nicht nur vor der Kamera viel Spaß und Action, sondern auch mehrere Hauptdarsteller mit ihren Macken und Spleens. Insbesondere Robert Downey Jr. schien viel Spaß am Dreh zu haben. Nicht nur, dass er überall am Set Snacks versteckte, er improvisierte gerne und sorgte so für zusätzliche Lacher vor und hinter der Kamera.

Die Shawarma-Szene in Avengers haben wir nur Robert Downey Jr. zu verdanken

Echte Marvel-Fans bleiben sitzen, bis die Credits abgelaufen sind. Diese Faustregel bestand schon, als der erste Avengers-Film auf die Leinwände der Welt geworfen wurde. Wer bei Avengers sitzen blieb, oder heute dank Disney+ den Abspann direkt überspringt, wird mit einer kurzen Einstellung belohnt, in der die Avengers einen wohlverdienten Imbiss nach der Schlacht zu sich nehmen. Die legendäre Shawarma-Szene wurde allerdings erst nachträglich in den Film eingefügt.

Zunächst war sie nämlich überhaupt nicht geplant und während der Premiere noch nicht einmal Teil des Films. Wie Entertainment Weekly 2022 berichtete, war bei der Hollywood-Premiere nur eine After-Credits-Szene vorhanden: Diejenige, in welcher der “Andere” mit Thanos spricht und ihn vor der Invasion der Erde warnt.

Auslöser für die zweite After-Credits-Szene war Robert Downey Jr. selbst. Nach Iron Mans selbstloser Aktion, bei der er eine Nuklearrakete durch das Portal über New York geschleppt hat, wurde er vom Hulk aufgefangen. Nachdem Thor ihm die Maske vom Helm reißt und Hulk ihn wachbrüllt, sollte er laut Originalskript einfach nur sagen “Wie geht es weiter?”

Das erschien dem Iron Man-Darsteller jedoch als viel zu langweilig und Regisseur Joss Whedon stimmte zu, etwas Neues auszuprobieren. “Es war eine Zeile – jetzt sind es drei Seiten”, erklärte er Entertainment Weekly.

Dadurch kamen unter anderem Zeilen wie “Bitte sagt mir, dass mich niemand geküsst hat” zustande. Und auch der Vorschlag, Shawarma zu versuchen, wurde von Downey Jr. improvisiert. Laut Whedon war dies nicht der beste Witz, dennoch blieb er im Film. Und nach der Premiere stand fest, dass der Witz noch nicht ausgereizt war. Also wurden die Stars noch einmal zusammengerufen, um die letzte After-Credits-Szene zu drehen und uns diesen Abschluss des Films zu schenken.