Leiche liegt 90 Minuten lang auf Seziertisch: Heute läuft ein extrem spannender und viel zu unbekannter Horror-Tipp im TV

Im MDR läuft am Montagabend ein Horror-Geheimtipp, der sich unbedingt lohnt. In dem gruseligen Streifen sorgt eine Leiche auf einem Seziertisch für schauriges Chaos.

Wer Lust auf klassischen Horror ohne platte, übermäßige Schockeffekte hat, sollte sich The Autopsy of Jane Doe anschauen. Der Film von Trollhunter-Regisseur André Øvredal ist bis heute ein Geheimtipp, der am Montagabend mal wieder im TV läuft.

Horror-Tipp: Darum geht es in The Autopsy of Jane Doe

Das Gerichtsmediziner-Vater-Sohn-Duo Tommy (Brian Cox) und Austin (Emile Hirsch) muss bis zum nächsten Morgen die Todesursache einer jungen Frau feststellen, die äußerlich völlig unversehrt wirkt. Je tiefer sie in den toten Körper vordringen, desto seltsamer werden die Ereignisse in der Leichenhalle.

Øvredals Film ist über weite Strecken ein sehr atmosphärischer Gruselfilm, in dem auf plumpe Schockeffekte erfreulicherweise lange verzichtet wird. Daneben punktet The Autopsy of Jane Doe auch mit den beiden Stars, die als Vater und Sohn im Zentrum der Geschichte in emotional aufrüttelnde Entwicklungen verstrickt werden.

Wann läuft The Autopsy of Jane Doe im TV?

Der Horror-Geheimtipp wird im MDR am 23. Oktober 2023 um 23:10 Uhr ausgestrahlt. In einer Streaming-Flatrate gibt es den Film zurzeit nirgends.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.