Leidende Marvel-Helden im Dreck!? Größtes MCU-Ereignis seit Avengers 4 eifert Leonardo DiCaprio nach

Für den MCU-Blockbuster Eternals hat sich die Regisseurin stark an The Revenant mit Leonardo DiCaprio orientiert. Das lässt direkt Hoffnung auf einen Marvel-Film der ganz anderen Art aufkommen.

In der intensiven Tour de Force The Revenant - Der Rückkehrer hat sich Leonardo DiCaprio qualvoll zu seinem ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller gelitten. Der bildgewaltige Kampf zwischen Mensch und Natur verströmte die Erschöpfung, Verzweiflung und den Wahnsinn der Hauptfigur in fast jeder Szene.

So wie es aussieht, könnte sich die epische Machart und das qualvolle Leiden von The Revenant auch in einem kommenden MCU-Blockbuster widerspiegeln. Eternals-Regisseurin Chloé Zhao hat jetzt verraten, dass das Werk mit DiCaprio eine große Inspiration für ihren Film ist. Da bleibt für mich nur der Wunsch: Marvel, gib uns leidende Superhelden im Dreck!

The Revenant ist ein großes Vorbild für die Action im MCU-Film Eternals

Im kommenden Marvel-Blockbuster wird nach den Avengers ein ganz neues Team aus Superheld*innen eingeführt, die vorher noch nicht im MCU aufgetaucht sind. Bei den Eternals handelt es sich um Wesen mit Superkräften, die vor Millionen von Jahren durch Alien-Experimente an Menschen entstanden sind.



Im Interview mit The Playlist sprach Regisseurin Chloé Zhao jetzt darüber, dass sie sich für die Action des Films stark von The Revenant inspirieren lässt:

Nun, es gibt mehrere Filme für Eternals. Ich musste einige wegen des Umfangs des Films wählen. Aber ich denke, für die Action-Sequenzen, bei denen ich einfach so viel Spaß hatte, mit einem so großartigen Team zu arbeiten, wollte ich mich oft auf The Revenant beziehen. The Revenant ist ein Film, den ich so sehr liebe.

Und ich denke, wir haben The Revenant so oft gesehen, bei jedem Treffen für unsere Action-Sequenzen, weil die meisten dieser Szenen vor Ort gedreht werden. Und ich liebe es, wie eindringlich sie sind und wie sie einen die Wucht von The Revenant fühlen lassen. Es ist definitiv ein Film, dem wir nacheifern. Und Marvel hat diese Idee wirklich, wirklich unterstützt und ist mitgegangen.

Eternals dürfte definitiv frischen Wind ins Marvel-Universum bringen

Der Einfluss von The Revenant auf Eternals wird aber nicht bedeuten, dass die Stars Angelina Jolie oder Kit Harington am Set plötzlich genauso wie Leonardo DiCaprio eine echte Bisonleder futtern müssen.

Ein MCU-Blockbuster, der Effektgewitter und Selbstironie gegen im Dreck kriechende oder unter frostigen Temperaturen leidende Superhelden im Überlebenskampf eintauscht, wäre für mich aber mal eine mehr als willkommene Abwechslung.

Die Inspiration durch The Revenant spricht mehr für den Stil von Chloé Zhao, den sie für den Marvel-Film verfolgt. Auch wenn noch keine richtigen Eindrücke zu Eternals bis auf schwammige Set-Fotos existieren, setzt die Regisseurin für den Blockbuster stark auf handgemachte Kulissen und Effekte.

Mit ihren bisherigen Spielfilmen wie The Rider oder Nomadland hat Zhao bisher kleinere Dramen und realistische Geschichten aus dem Herzen des amerikanischen Hinterlands inszeniert. Auch wenn ein MCU-Blockbuster da schon eine ganz andere Hausnummer ist, lässt sich die Filmemacherin offenbar nicht zu stark von ihrer Handschrift abbringen.

Am 4. November 2021 soll Eternals ins Kino kommen. Bis dahin träume ich noch ein bisschen weiter von Marvel-Figuren, die zähneknirschend durch Schlamm robben oder gegen Bären ums Überleben kämpfen.

