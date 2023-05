Leonardo DiCaprio-Epos über wahres Verbrechen mit hunderten Toten: Erster Trailer für Martin Scorseses Killers of the Flower Moon zeigt unfassbare Mordserie

Zum ersten Mal seit Wolf of Wall Street haben Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese einen neuen Film gedreht. Hier ist der Trailer für Killers of the Flower Moon.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Martin Scorsese haben einen Film gedreht. Der ist 206 Minuten lang, spielt in den 1920er Jahren und handelt von einer grauenerregenden Mordserie. Heute wurde der erste Teaser-Trailer für das heiß erwartete True Crime-Epos Killers of the Flower Moon veröffentlicht, bevor der Film am Samstag bei den Filmfestspielen von Cannes erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wird.

Schaut euch den ersten Trailer für Killers of the Flower Moon an:

Killers of the Flower Moon - Trailer (English) HD

Killers of the Flower Moon erzählt die Geschichte einer realen Mordserie

Killers of the Flower Moon entführt ins Oklahoma vor knapp hundert Jahren. Dort leben die Osage, ein Volk amerikanischer Ureinwohner, die durch Öl zu enormen Reichtum gelangt sind. Mollie Burkhart (Lily Gladstone aus Certain Women) ist eine davon. Gemeinsam mit ihrem weißen Mann Ernest (Leonardo DiCaprio), Neffe des einflussreichen William Hale (Robert De Niro), führt sie ein wohlgeordnetes Leben. Doch mehr und mehr Verwandte von Mollie sterben unter geheimnisvollen Umständen. Ein Verdacht kommt auf: Handelt es sich um eine Verschwörung von Weißen, die durch die Morde an den Reichtum der Osage gelangen wollen? Ist Mollie womöglich das nächste Opfer?

Recherchiert wurde die Geschichte von Sachbuchautor David Grann, der die Hintergründe der Mordserie mit hunderten Toten in seinem Buch Das Verbrechen: Die Osage-Morde und das FBI (bei Amazon *) niederschrieb.

Ursprünglich sollte Leonardo DiCaprio eine andere Rolle spielen

Das Buch von Grann ist im Grunde in drei große Abschnitte aufgegliedert: Mollies Geschichte, die Untersuchung durch den FBI-Agenten Tom White (im Film: Jesse Plemons) und eine Recherchereise von David Grann selbst.

Für den Film wird der Fokus auf Mollie und ihren Ehemann Ernest verlegt, wie Martin Scorsese in einem Interview mit Deadline verriet. DiCaprio sollte ursprünglich den FBI-Agenten spielen, doch Star und Regisseur empfanden die Figur des Ernest als vielversprechender für einen Kinofilm.

Für Scorsese wird das übrigens der siebte Film mit Leonardo DiCaprio (sie drehten zuvor u.a. The Departed und Aviator) und der zehnte mit Robert De Niro. Zuletzt stand De Niro digital verjüngt für Netflix' The Irishman vor der Kamera.

Wann kommt Killers of the Flower Moon nach Deutschland und wo wird der Film streamen?

Killers of the Flower Moon kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos. Bei dem Film handelt es sich um eine Produktion für den Streaming-Dienst Apple TV+, eine Veröffentlichung bei Netflix oder Amazon Prime Video ist also so gut wie ausgeschlossen.

Über den Streaming-Start des neuen Scorsese-Films halten wir euch auf dem Laufenden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.