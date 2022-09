Leonardo DiCaprio-Meisterwerk jetzt bei Amazon Prime: Eine der besten Leistungen seiner gesamten Karriere

Bei Amazon Prime befindet sich seit ein paar Tagen Der große Gatsby von Elivs-Regisseur Baz Luhrmann. Es ist einer der besten Filme mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.

Leonardo DiCaprio ist einer der größten Filmstars unserer Zeit. Von Titanic über Inception bis hin zu The Wolf of Wall Street: DiCaprio garantiert volle Kinosäle und sorgte zuletzt auch mit der Satire Don't Look Up bei Netflix für Rekordzahlen. Einer seiner besten Filme befindet sich aktuell im Streaming-Angebot von Amazon Prime.

Die Rede ist von Der große Gatsby, der Verfilmung des gleichnamigen Literaturklassikers von Moulin Rouge-Regisseur Baz Luhrmann. DiCaprio schlüpft in die Titelrolle und spielt zweieinhalb Stunden lang eine Figur, die sich zwischen purer Ekstase und bitterem Herzschmerz schwankt. Es ist eine der besten Darbietungen seiner gesamten Karriere.



Neu bei Amazon Prime: Der große Gatsby mit Leonardo DiCaprio

Der große Gatsby entführt ins pulsierende New York der 1920er Jahre. Hier trifft der junge Nick Carraway (Tobey Maguire) auf den mysteriösen Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), der einen legendären Ruf genießt. Er schmeißt die größten Partys in der Stadt, lässt sich dabei aber nie blicken. Gatsby, für die meisten Menschen ein wandelndes Geheimnis, wird von einem großen Kummer geplagt: der Liebe.

Der große Gatsby - Trailer (Deutsch) HD

Gatsby ist in Nicks Cousine, Daisy (Carey Mulligan) verliebt, und hofft, dass dieser ein Treffen zwischen den beiden vereinbaren kann. Das Problem ist nur: Daisy ist mit dem reichen Geschäftsmann Tom (Joel Edgerton) verheiratet, der für Gatsby nichts als Verachtung empfindet. An einem schicksalhaften Nachmittag treffen die verschiedenen Parteien dennoch aufeinander.



Leonardo DiCaprio bei Amazon Prime: Ein brillanter Gatsby

Der große Gatsby ist ein opulentes Liebesdrama. Besonders die extravaganten Partynächte im Gatsby-Anwesen gehören zu den Highlights des Films. Ganz faszinierend ist es, wie sich Leonardo DiCaprio durch die Menge schlängelt und dabei sowohl die unglaubliche Lässigkeit als auch die Einsamkeit seiner Figur zum Ausdruck bringt. Es ist hinreißend und gleichzeitig traurig.

Der Gatsby aus Luhrmanns Verfilmung wirkt, als wäre er DiCaprio auf den Leib geschrieben worden. Zuvor hatten die beiden bereits im Zuge von William Shakespeares Romeo + Julia zusammengearbeitet. In Der große Gatsby weiß Luhrmann seinen Star noch besser in Szene zu setzen. Und DiCaprio nutzt die Steilvorlage gekonnt: Je mehr wir über den geheimnisvollen Gatsby erfahren, desto komplexer wird sein Schauspiel.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im September 2021 veröffentlicht.

