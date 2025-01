Leonardo DiCaprio soll zum Serienkiller für Martin Scorsese werden: Die Bestseller-Verfilmung war schon tot

Vor 10 Jahren sollte ein Serienkiller-Film mit Leonardo DiCaprio von Martin Scorsese gedreht werden. Das Projekt scheiterte damals nach mehreren Anläufen, doch jetzt wurde es wiederbelebt.

Im Jahr 2003 erschien mit dem Sachbuch The Devil in the White City (auf Deutsch: Der Teufel von Chicago) von Erik Larson ein Bestseller, der sich um die von wahren Ereignissen inspirierte Geschichte des Serienmörders H.H. Holmes dreht. 2010 sicherte sich Schauspiel-Star Leonardo DiCaprio die Rechte an dem Stoff und fünf Jahre später wurde eine Adaption mit Martin Scorsese auf dem Regiestuhl angekündigt. Sie scheiterte jedoch und der Film kam nie zustande.

Jetzt wurde eine The Devil in the White City-Verfilmung zu neuem Leben erweckt. Auch die bisherigen Beteiligten sollen weiter Teil des Projekts bleiben.

Serienkiller-Verfilmung von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ist wiederbelebt

Nach der ersten geplanten Verfilmung sollte die Buchvorlage danach noch als TV-Serie mit Keanu Reeves kommen. Spätestens 2022 ist auch dieser Versuch dann gescheitert, nachdem der Hauptdarsteller und Todd Field als Regisseur ausgestiegen sind.

Jetzt berichtet Deadline aber, dass 20th Century einem The Devil in the White City-Film neues Leben eingehaucht hat. Offenbar gab es schon ein Meeting zwischen Studio, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio. Alle Beteiligten wollen den Film wohl doch wieder als Kinoprojekt angehen. Ein Drehbuch soll aktuell aber noch nicht existieren.

Die Geschichte von Erik Larsons Bestseller besteht aus vier Teilen, die zunächst in Chicago zwischen 1890 und 1893 spielen. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen dem Architekten Daniel Burnham und dem Serienkiller H.H. Holmes, die an einer Weltausstellung arbeiten. Holmes soll insgesamt zwischen 27 und 200 Menschen ermordet haben.

Wann könnte The Devil in the White City im Kino starten?

Ein Kinostart für das neue Scorsese-DiCaprio-Projekt steht noch nicht fest. Falls das Projekt diesmal an Fahrt aufnimmt und der Dreh noch später dieses Jahr beginnen kann, dürfte The Devil in the White City frühestens 2026, wahrscheinlich aber nicht vor 2027 im Kino starten.

Nach Killers of the Flower Moon wollte Scorsese als nächstes eigentlich seinen lange geplanten Jesus-Film realisieren. Bis zuletzt ließ er sich aber noch nicht final darauf festnageln, was sein nächstes Projekt hinter der Kamera wird. Vielleicht zieht er The Devil in the White City jetzt wieder vor.